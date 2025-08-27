Los centros de retención vehicular de Ecuador se colapsan ante multas y lentos trámites

Una vez que los vehículos ingresan a los centros de retención vehicular se desata una serie de problemas: económicos, legales y logísticos, que han provocado que estos sitios colapsen.

Cada día que el vehículo permanece en el patio, genera un cargo por estadía. A esto se suman las multas: la de la contravención o delito que causó la retención de la moto o carro, y cualquier otra que tenga pendiente su propietario.

Le puede interesar: El remate, la vía por la que optan municipios de Ecuador para liberar espacio en centros vehiculares

Estos monto se acumula al punto que los dueños no pueden o simplemente no quieren pagar valores que fácilmente suman miles de dólares.

"Por lo general no son retirados porque tienen multas, no han realizado la transferencia del dominio o tienen dificultades para mostrar la propiedad", señala Geovanny Enríquez, agente de tránsito de Cuenca.

Carlos Toalombo, director de Movilidad en Ambato, cuenta que los propietarios deciden abandonar el proceso legal para recuperar su carro cuando fueron retenidos por daños al bien público, heridos o fallecidos.

La situación se agrava porque no todos los automotores aplican para la chatarrización o para un proceso de remate, por lo que no se puede liberar tanto espacio.

Lea también: Así será el remate de motos y autos retenidos en Guayaquil

A los administradores no les queda más que acomodarlos como rompecabezas, para que el espacio alcance para todos.

Sin embargo, se trata de una sobrecarga que dificulta también la gestión y operación diaria de estos centros, naciendo aquí un problema administrativo de que muchos usuarios, sobretodo los que si buscan retirar su vehículo, se quejan: la lentitud del proceso o el famoso papeleo para sacarlo.