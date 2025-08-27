Los centros de retención vehicular de Ecuador se colapsan ante multas y lentos trámites

Una vez que <b>los vehículos ingresan a los<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/centros-retencion-vehicular-colapsados-carros-ED9995868 target=_blank> centros de retención vehicular</a></b> se desata una serie de problemas: económicos, legales y logísticos, que han provocado que estos sitios colapsen. Cada día que el<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/remate-vehicular-medida-descongestionar-patios-retencion-KB10004439 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/remate-autos-motos-atm-guayaquil-KN9953905 target=_blank></a></b> <b></b>