25 ago 2025 , 13:49

Los centros de retención vehicular de Ecuador están colapsados con unidades de más de 10 años de antigüedad

Los centros de retención vehicular municipales se han convertido en botaderos de carros y motos. Los vehículos llevan varios años sin ser reclamados.

   
Registro
Televistazo
Los patios de retención vehicular de Ecuador están repletos, muchos de ellos sin espacio para caminar entre ellos; metidos entre la maleza o destruidos por los años de abandono.

Aunque no hay una cifra oficial de cuántos centros hay en Ecuador, la organización Justicia Vial registra 68, entre policiales y municipales.

Son estos últimos los que se han convertido, prácticamente, en botadero de vehículos. El colapso en algunos es evidente.

En Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) afirma que entre sus dos centros, el de Vía a la Costa y Vía a Daule, hay más de 22 mil vehículos.

El de Vía a la Costa, por ejemplo, es un terreno de cinco hectáreas, pero a diario no paran de ingresar carros y motos. Manuel Salvatierra, subgerente de la entidad, afirma que una de las principales causas es que hay carros que llevan tres años y medio sin ser reclamados.

"Los centros de retención están colapsados, entonces nosotros empezamos primero por un proceso de remate de estos vehículos, en el caso de supuesto de que nadie no existan interesados en estos vehículos, pasan a un proceso de chatarrización", explicó.

En Portoviejo también los centros están llenos. Llegaron ahí porque fueron retenidos en algún operativo o porque estuvieron involucrados en un siniestro de tránsito.

Algo parecido señala Carlos Toalombo, el director de Movilidad Municipal de Ambato. Los dos patios de esta ciudad suman 2 041 vehículos, más del 50 % están abandonados, hay carros y motos que llevan 12 años ahí.

"Motocicletas chinas que en el mercado tal vez cuestan USD 200, USD 300 y obviamente las infracciones y principalmente los valores que están adeudando al municipio por el tiempo de del que tienen, que deben cancelar, no no justifica y por lo tanto los propietarios dejan en abandono los vehículos", manifestó.

De hecho, son las motos las que más ocupan espacio en estos sitios. En el centro de retención vehicular de Cuenca, por ejemplo, tienen 6 850 vehículos, de estos 5 800 son motocicletas.

Pero esta montonera de vehículos tiene un precio. Ocupar un espacio en el centro de retención vehicular puede costar desde USD 3 diarios para motos y desde USD 6 diarios para carros: la tasa varía según su tamaño y claro, a medida que pasan los días, meses o años, ese valor se va acumulando.

