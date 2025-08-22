Quito
Quito: el Municipio planificó recaudar USD 94 918 con la chatarrización de 1 020 vehículos

Se trata de 799 motocicletas, 215 vehículos livianos y seis pesados que estaban en los centros de retención de la AMT. Se ofertó USD 260 por tonelada métrica del material ferroso y se recolectaron 365,07 toneladas, aproximadamente.

   
    Proceso de chatarrización de unas motocicletas, en Quito.( Cortesía del Municipio de Quito )
Un total de 799 motocicletas, 215 vehículos livianos y seis pesados, que por más tres años permanecieron en los centros de retención de Gualaquiza, Río Coca y Turubamba, en Quito, fueron chatarrizados. De este procedimiento se encargó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) del Municipio.

Previo a la chatarrización, la AMT inició una campaña informativa exhortando a los dueños de los vehículos inmersos en el proceso para que realicen la liberación. Además, comunicó a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Policía Nacional y al Servicio de Rentas Internas (SRI), sobre el proceso y se notificó oficialmente a los propietarios.

Andrés Peñafiel, director de los centros de retención vehicular de la AMT, manifestó a Ecuavisa.com que los carros fueron chatarrizados en las instalaciones de una gestora ambiental privada que fue calificada por los ministerios de Producción y Ambiente.

¿Cómo se hizo el procedimiento? Los vehículos fueron llevados por lotes. Primero los de Turubamba, luego los de la Río Coca y finalmente los de Gualaquiza.

Luego de haber culminado las fases, mediante una resolución, se proclamó el abandono de las motos y de los autos, en febrero de 2025, con lo cual inició de manera oficial la chatarización.

Como medida para garantizar un proceso transparente, la AMT invitó a la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción y a la Policía Nacional a participar como veedores del proceso.

Ingresos generados por la chatarrización

Por la chatarrización se recaudó un valor por tonelada métrica. En este caso se ofertó USD 260 por tonelada métrica del material ferroso, una vez que concluyó la desintegración en la gestora ambiental.

"Tenemos 365,07 toneladas dentro de una determinación referencial, lo cual representa aproximadamente USD 94 918 (como ingresos totales)", expresó Peñafiel. Se trata de un presupuesto referencial que se evidenció durante el procedimiento. Aclaró que esa cifra únicamente corresponde al material ferroso.

Los neumáticos recibirán un tratamiento ambiental que no afecte a la naturaleza. Los vehículos estaban retenidos en los patios por siniestros, daños mecánicos, todo tipo de contravenciones, etc.

Se realizará un segundo proceso de chatarrización de aproximadamente 1 945 automotores que se encuentran en los centros Bicentenario 1, Bicentenario 2 y Carapungo. Se lo hará desde diciembre de este año, de acuerdo a un cronograma.

