Ecuador
26 ago 2025 , 13:30

El remate, la vía por la que optan municipios de Ecuador para liberar espacio en centros vehiculares

Guayaquil lleva por primera vez un remate de carros para liberar espacio en sus dos centros de retención vehicular. Ambato busca seguir este proceso en 2026.

   
    Fuente:
    Registro
    user placeholder

    Televistazo
    Canal WhatsApp
    Newsletter

    La chatarrización ha sido comúnmente el proceso que ha ayudado a liberar espacio en los centros de retención vehicular municipales de Ecuador.

    La última vez que lo hizo la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en Guayaquil fue en abril de 2024 a unos 8 800 mil vehículos.

    Sin embargo, este año harán por primera vez un remate de carros y motos abandonados en sus dos centros. Aunque no es una medida que solucionará por completo el colapso en los patios, por lo menos liberará algo de espacio.

    Le puede interesar: Los centros de retención vehicular de Ecuador están colapsados con unidades de más de 10 años de antigüedad

    1 054 de 22 mil vehículos, en su mayoría motos, serán subastados el jueves 28 de agosto. Para este proceso, las autoridades hicieron un avalúo y consideraron a aquellos que llevan de 1 a 3 años en el canchón. No entran los que tienen una orden judicial.

    El valor de cada uno de estos vehículos depende de su estado. Si usted está interesado, en la págima web de la ATM podrá encontrar un listado con los 1 054 vehículos que entraron en este proceso de remate.

    Para conseguir este documento debe ingresar a www.atm.gob.ec. dirigirse a información, remate de vehículos y seleccionar listado de vehículos.

    El listado específica las características y condiciones del vehículo, hay motos que van desde USD 50 y carros desde USD 500.

    "Encuentras un formulario, descargas el formulario y en un sobre cerrado ingresas la solicitud empezando con el 10 % del valor del avalúo del vehículo. Si uno sale adjudicado, esta persona tiene que cancelar el 100 % de los valores que están adeudados de este vehículo o moto al cual él ha sido adjudicado" explicó Manuel Salvatierra, gerente de la ATM.

    Por ejemplo, una moto está a USD 80, pero tiene multas que suman USD 4 mil, por lo que la persona que vaya a adquirirla deberá pagar, finalmente, USD 4 080.

    Lea también: El empresario y uno de los fundadores de Corporación Favorita, Tommy Wright, falleció el domingo 24 de agosto

    "Conformamos una junta dentro de la institución que va a revisar al detalle el 100 % desde los sobres a partir de las 12 del día del día 28 de agosto. Si no sales adjudicado, se te devuelve íntegramente en el mismo sobre cerrado el valor que tú ofertaste", señaló Salvatierra.

    Los interesados pueden acudir hasta el miércoles 27 a cualquiera de los dos centros a verificar el estado de los vehículos, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00.

    Por ahora, la ATM de Guayaquil es la única entidad de tránsito que realizará este proceso, Ambato ya planifica replicarlo en 2026 al aprobarse una ordenanza municipal, dice Carlos Toalombo, el director de movilidad.

    "Lo más importante es el tema el el capítulo del tema de chatarización y remate, porque de los más de 2 000 vehículos que están retenidos, un 50%, más del 50%, pensaría yo, que son abandonados", relató.

    En Portoviejo descartaron la subasta, porque las autoridades afirman que hay carros tan dañados o vetustos, que no valen la pena ofertarlos. Mientras tanto, Cuenca seguirá con la chatarrización.

    Temas
    ATM
    subasta
    remate carros
    Agencia de Tránsito y Movilidad
    Guayaquil
    Cuenca
    Portoviejo
    Ambato
    Noticias
    Recomendadas