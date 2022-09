Caso María Belén Bernal: ¿es un crimen de Estado?

Lo cierto es que el caso de la abogada que ha conmocionado a todo el país no es aislado. En Ecuador matan a una mujer cada 28 horas y en lo q va del año se registran más de 206 femicidios, de los cuales 84 eran madres, cinco estaban embarazadas, 32 habían presentado una denuncia por violencia, ocho tenían boleta de auxilio, 13 eran víctimas de abuso sexual y 24 eran menores; según datos de Fundación Aldea .

El cuerpo de María Belén Bernal fue encontrado 11 días después de su desaparición, enterrado en un cerro detrás de la Escuela Superior de la Policía , el último sitio en el que fue vista con vida. El presunto femicida es su esposo el teniente de la policía Germán Cáceres, de quien no se conoce el paradero .

La abogada penalista Lorena Grillo cree que el femicido de María Belén Bernal no es un crimen de estado pero considera que sí hay responsabilidad individual y estatal alrededor del caso porque el asesinato ocurrió en el interior de una institución del Estado.

Luego del femicidio de María Belén Bernal, el Gobierno regresa a ver a las mujeres

Dayuma Amores, asesora legal de Inredh , asegura que no se trata de un solo responsable sino una situación estructural en la que todos sus miembros tienen una participación y que mientras no haya una decisión política seguirá perpetrándose.

Errores alrededor del proceso judicial por el femicidio

Lorena Grillo considera que sí hubo errores por parte de la Fiscalía al no pedir prisión preventiva para Cáceres luego de tener versiones contradictorias y al no presumir que podía tratarse de un femicidio.

Además, bajo su criterio, cree que la cadete Joselyn S. no debería estar en prisión preventiva porque no tenía deber de cuidado, es decir no tenía la obligación de impedir el asesinato.

Se presume que la cadete, escuchó el pedido de auxilio de María Belén mientras era sometida por su esposo. Grillo explica que Joselyn estaba en proceso de formación por lo que no tenía un grado policial que le obligue a actuar.