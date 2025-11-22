Carlos Alarcón: así se dio su ascenso a fiscal general subrogante

Wilson Toainga justificó su renuncia como fiscal general subrogante señalando que buscaba evitar cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo, después de siete meses en funciones prorrogadas. Ahora será reemplazado por Carlos Alarcón, designado por el Consejo de la Judicatura en octubre.

La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta así con una nueva autoridad tras la salida de Toainga, quien permanecía en funciones prorrogadas desde abril de este año. Él fue parte del equipo de la exfiscal general Diana Salazar; ambos fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para el periodo constitucional 2019-2025. Toainga asumió la titularidad el 21 de mayo, tras la renuncia de Salazar.

En un comunicado de dos páginas, Toainga explicó que ha transcurrido un tiempo prudencial sin que el Cpccs designe oficialmente a su reemplazo y, por ello, expresó: "Con el fin de evitar que mi ejercicio prolongado de prórroga en funciones se torne ilegítimo o sea malinterpretado, presento mi renuncia".

Durante más de seis años en funciones, Toainga colaboró activamente en las investigaciones lideradas por Salazar en casos como Sobornos, Odebrecht, Metástasis, Plaga, Purga y Ligados, procesos en los que fueron sentenciados políticos, narcotraficantes, exjueces y exfiscales.

Su renuncia no sorprendió. El 3 de octubre, el Consejo de la Judicatura ya se había anticipado a su eventual salida y designó a Carlos Alarcón como fiscal subrogante en caso de ausencia temporal o definitiva. La decisión fue unánime, respaldada por un informe de la Procuraduría General del Estado que avaló la designación hasta que el Consejo de Participación designe a un titular.

Antes de asumir, Alarcón investigó denuncias del Gobierno Nacional, como el caso Triple A contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por presunto tráfico de hidrocarburos; el caso Nene, contra la exvicepresidenta Verónica Abad y su hijo, por tráfico de influencias; y pidió el archivo de la investigación contra el presidente Daniel Noboa y su esposa por un supuesto tráfico de influencias en el proyecto minero Loma Larga.

Además, lidera la investigación del primer proceso penal en Ecuador por lesa humanidad, el caso Vaca–Cajas–Jarrín, presentado por exintegrantes de Alfaro Vive Carajo contra militares en servicio pasivo durante el gobierno del expresidente León Febres Cordero.