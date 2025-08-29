Ecuador
Cambios de estado civil: qué notificar al IESS para no perder beneficios

Algunos cambios en el estado civil de las personas que se encuentran aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deben ser notificados para no perder beneficios o, a su vez, incorporar nuevos.

   
Un cambio de estado civil, como el matrimonio, el divorcio o el fallecimiento de un familiar cercano, no solo transforma la vida personal, sino que también implica responsabilidades legales ante instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Muchas personas desconocen que no informar a tiempo sobre estas situaciones puede provocar la suspensión de beneficios, demoras en trámites e incluso problemas legales.

Cuando una persona se casa, se divorcia o enfrenta la pérdida de un cónyuge, debe notificar al IESS de manera oficial. Esto permite que la institución actualice su base de datos y garantice la continuidad de servicios como atención médica, pensiones, seguros y créditos. No hacerlo a tiempo puede significar, por ejemplo, que un cónyuge no pueda acceder a cobertura médica o que una pensión quede en pausa por falta de documentación.

En el caso del matrimonio, es fundamental presentar al IESS una copia del acta de matrimonio y los datos del nuevo cónyuge. Esto puede hacerse en los centros de atención o a través del portal web oficial. Notificar este cambio permite que el cónyuge acceda a beneficios como atención médica y pensión de montepío, en caso de fallecimiento del afiliado.

Si ocurre un divorcio, también es necesario informar al IESS, adjuntando la sentencia ejecutoriada o el acta notarial correspondiente. De esta forma, se revocan automáticamente los beneficios para el excónyuge y se actualiza el estado civil del afiliado. No hacerlo puede generar problemas si, por ejemplo, se mantienen beneficiarios en seguros o préstamos que ya no corresponden legalmente.

En situaciones de fallecimiento de un cónyuge, padre, madre o afiliado registrado, es indispensable presentar el acta de defunción. Este paso permite que el IESS procese pensiones de montepío para viudas, viudos u huérfanos, y evita que se sigan generando pagos indebidos o deducciones automáticas. También es clave para cerrar correctamente el historial del afiliado fallecido y evitar complicaciones en trámites posteriores.

No notificar estos cambios puede tener consecuencias graves. Por ejemplo, la pérdida del acceso a salud para un beneficiario, demoras en la entrega de pensiones, acumulación de deudas por pagos indebidos o la invalidez de trámites legales como herencias o jubilaciones. En algunos casos, el IESS puede incluso aplicar sanciones o recargos si descubre inconsistencias entre la situación real y los datos registrados.

La institución recomienda que cada vez que ocurra un cambio en su estado civil o familiar directo, notifícalo lo antes posible al IESS. Muchos de estos trámites pueden realizarse en línea sin necesidad de acudir a una oficina. Mantener la información actualizada no solo protege los derechos de los afiliados, sino que también garantiza la cobertura y seguridad de quienes dependen del servicio.

