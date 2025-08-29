Cambios de estado civil: qué notificar al IESS para no perder beneficios

Un cambio de estado civil, como <b>el matrimonio, el divorcio o el fallecimiento de un familiar </b>cercano, no solo transforma la<b> vida personal, </b>sino que también implica responsabilidades legales ante<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/tramites-iess-pueden-hacer-internet-cuales-no-MB10009764 target=_blank></a><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/que-incluye-la-atencion-medica-del-iess-AA10010110 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/tramites-iess-pueden-hacer-internet-cuales-no-MB10009764 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>