¿Qué incluye la atención médica del IESS?

La atención de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es uno de los pilares más importantes del sistema de seguridad social en el país, el Seguro General de Salud ofrece cobertura médica integral a los afiliados, jubilados y sus beneficiarios, con servicios que abarcan desde consultas básicas hasta tratamientos de alta complejidad.

El IESS ha habilitado canales digitales para verificar la unidad médica asignada, agendar citas y acceder a la red pública y privada complementaria.

El sistema de salud del IESS cubre asistencia médica general, consultas odontológicas, hospitalización, cirugías, entrega de medicamentos, exámenes de laboratorio e imagenología. También incluye atención durante el embarazo, parto y postparto, así como tratamientos para enfermedades crónicas, degenerativas y catastróficas.

El acceso a los servicios médicos se estructura en niveles. El primer nivel está compuesto por dispensarios y centros médicos del Seguro Social tipos A, B y C, donde los pacientes inician su atención. Si el caso requiere mayor complejidad, se realiza una derivación médica al segundo o tercer nivel, que puede incluir hospitales del IESS, del Ministerio de Salud Pública (MSP) o prestadores privados que tienen convenio vigente con la institución.

Para obtener atención médica, los afiliados pueden solicitar una cita llamando al call center del IESS marcando al número 140. En esta llamada, el usuario recibe la información sobre fecha, hora, especialidad médica, y la unidad de salud correspondiente. Además, existe la opción de consultar estos datos en línea a través de plataformas oficiales del IESS.

En cuanto a infraestructura, el IESS cuenta con aproximadamente 86 unidades médicas propias a nivel nacional. Además, mantiene convenios con más de 345 prestadores privados acreditados para fortalecer su cobertura, especialmente en zonas donde no tiene presencia directa. Entre los hospitales más importantes están el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil y el José Carrasco Arteaga en Cuenca, todos con servicios especializados de tercer nivel.

El IESS ofrece una red amplia de servicios de salud que busca garantizar atención médica integral, oportuna y sin exclusiones. La combinación de unidades propias, prestadores externos y canales digitales permite a los asegurados acceder a atención en todo el país, es fundamental que los afiliados conozcan su unidad médica asignada.