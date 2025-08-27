¿Qué incluye la atención médica del IESS?

La atención de salud del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/actualizacion-datos-iess-reclamos-atencion-turnos-YH9999320 target=_blank>Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social</a> (IESS) es uno de los pilares más importantes del<b> sistema de seguridad social en el país, </b>el Seguro General de Salud ofrece cobertura<b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/actualizacion-datos-iess-reclamos-atencion-turnos-YH9999320 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/iess-actualizacion-datos-no-es-obligatoria-DB10006577 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>