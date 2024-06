Las aseguradoras limitan la cobertura vehicular en Ecuador ante la crisis de inseguridad

De hecho, en el reciente informe a la Nación del pasado 24 de mayo, Daniel Noboa buscó reforzar la idea de un nuevo Ecuador en temas de seguridad. El Mandatario dijo que "Los grupos narcoterroristas se van desintegrando y con paso firme ellos son los que tienen miedo a salir y ya no nosotros", pero, existen ciudadanos y gremios que contradicen al presidente.

Ayala dice que no es el único caso, otra de las vías que también tiene restricciones es Guayaquil - vía El Triunfo, “que también está caótica”. Según cifras de CETRAPE, diariamente se registran entre 12 y 18 asaltos y secuestros a vehículos de carga, pero que la mayoría no denuncia, por ello, esos números no se reflejan en los datos oficiales de la Policía y la Fiscalía.

Los transportistas añaden que lo lamentable es que las empresas de seguros elevan sus precios pero disminuyen el servicio que brindan, y que ellos tienen que contratar “porque nos obliga la Agencia Nacional de Tránsito”. Por ello, dice, deben contar con el seguro.

Pero hay más, ya que en vehículos particulares también aplican las restricciones y no solo de cobertura en vías, también en el tipo de vehículo que uno desea asegurar.

Agentes de seguros, consultados por Ecuavisa, mencionaron que reciben comunicados de las empresas en los que se especifica marcas y modelos de carros a los que no les pueden ofrecer el servicio.

Además, existen compañías de seguros que han definido como política no proteger autos en las provincias que registran los más altos índices de inseguridad. Para ello, también han generado comunicados que llegan a los agentes de ventas.

Las personas consultadas y que prefieren no revelar su identidad por temas de seguridad, mencionaron que les suspendieron las renovaciones por tener residencia o circulación en la provincia de Los Ríos. Otros mencionaron que conocen que la disposición incluye algunos cantones de Guayas. Pero hay aseguradoras que limitan la emisión de pólizas nuevas en toda la Región Costa.

Estos cambios iniciaron el año anterior, luego de que 18 de las 19 empresas aseguradoras del país cambiaron precios y parámetros de protección para los vehículos , debido al incremento de robos. Ellos reportaron pérdidas por USD 14 millones, según la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg)

Consultamos a Fedeseg sobre los detalles de los cambios que se han generado en las pólizas de seguros para autos, pero hasta el cierre de esta publicación, no respondieron nuestra solicitud.