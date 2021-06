Abogados de acusados en incendio de Contraloría responden a documentos que se habían perdido

Durante las protestas de octubre del 2019 fue incendiado el edificio de la Contraloría. Varios pisos quedaron afectados y entre ellos el que guardaba archivos de la institución.

Tras ello y en plena investigación el contralor, Pablo Celi afirmó que todos los archivos de la institución estaban respaldados digitalmente por lo que no había riesgo de que se pierdan.

Pero eso resultó no ser cierto, según la información que la contralora encargada, Valentina Zárate, entregó a la Asamblea, los archivos anteriores al 2015 no estaban digitalizados y no se puede saber con precisión cuáles fueron los que se perdieron en el incendio.

El abogado de Pablo Celi justificó la versión de su defendido.

Las revelaciones también tendrían repercusiones en el juicio por el incendio en el que 27 personas son acusadas de sabotaje, paralización de servicios públicos y destrucción de registros.

Entre los acusados hay 14 miembros de comunidades indígenas, Inin Sarzosa defiende a varios de ellos, en su cuenta de Twitter explicó que en el incendio de la Contraloría hubo la intención de desaparecer archivos, lo que abandona en favor de sus defendidos "todos los indicios llevan a la conclusión de que el incendio Contraloría fue premeditado, un auto atentado", redactó.

Durante la audiencia de juicio el informe de los bomberos y la información emitida por Zárate será usada por la defensa que también pedirá que declaren Celi, Valentina Zárate y los miembros de la Comisión de fiscalización de la Asamblea.

Los 27 acusados en el caso permanecen en libertad en espera de que se fije la fecha y la hora para la audiencia de juicio en el caso.