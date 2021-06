Se habría perdido información importante en incendio de la Contraloría del 2019

En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se muestran preocupados, temen que información básica de presuntas irregularidades haya desaparecido en el incendio de la Contraloría en octubre de 2019, y hoy tienen certezas de aquello.

La contralora subrogante Valentina Zárate, les habría informado que los archivos del organismo antes de 2015 no están digitalizados y "una buena cantidad dichos instrumentos no pueda ser entregados debido al incendio”, lo que contradice la versión de Pablo Celi entonces contralor, de que eso no fue tocado.