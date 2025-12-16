Economía
16 dic 2025 , 20:10

Viceministro de Minas renuncia tras decir que el Gobierno no descartaba seguir con proyecto en Quimsacocha

La ministra Inés Manzano aclaró que el Gobierno "no va hacia la explotación de la concesión Loma Larga".

   
    Javier Subía, ahora exviceministro de Energía.( Viceministerio de Energía )
Juan Pinchao
Javier Subía renunció al Viceministerio de Minas este 16 de diciembre. Su salida se produce luego de que manifestara que el Gobierno no descartaba continuar con el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, provincia de Azuay.

Esas expresiones generaron ruido, pues el propio presidente Daniel Noboa había asegurado que no se continuaría con el mismo.

Incluso, la bancada de la Revolución Ciudadana (correísmo) convocó a una rueda de prensa en la Asamblea Nacional para hablar del tema el miércoles 17 de diciembre.

LEA: El Gobierno confirma que suspenderá la licencia ambiental del proyecto Loma Larga

Publicación de la ministra Inés Manzano en X.
Publicación de la ministra Inés Manzano en X. ( Captura )

LEA: Cuenca: Ciudadanos protestaron en contra del proyecto minero Loma Larga y el alza del diésel

La ministra de Energía y Ambientes, Inés Manzano, salió a aclarar que "el Gobierno no va hacia la explotación de la concesión Loma Larga". "Ya nos pronunciamos sobre esto en su momento", agregó.

Ella dijo que la renuncia de Javier Subía se dio por una reestructuración en el Viceministerio de Minas.

El proyecto Loma Larga en Quimsacocha fue rechazado por la ciudadanía de Cuenca, pues consideraban que había un riesgo de que las actividades extractivas contaminen el agua de la ciudad.

LEA: La Alcaldía de Cuenca y organizaciones defienden su rechazo a proyecto minero por posible contaminación del agua

Temas
Minería
renuncia
proyecto Loma Larga
viceministro de energía
Javier Subía
Azuay
Quimsacocha
Noticias
