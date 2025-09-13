Economía
13 sep 2025 , 09:30

El SRI detalló qué contribuyentes son sujetos a control de la UAFE

El SRI explicó que quienes inscriban o actualicen su Registro Único de Contribuyentes (RUC) podrán verificar si son considerados sujetos obligados a reportar ante la UAFE.

   
    Imagen del logo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).( UAFE )
El Servicio de Rentas Internas (SRI) recalcó que ciertos contribuyentes deben hacer reportes de sus operaciones financieras a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El SRI explicó que, desde el 10 de septiembre de 2025, quienes inscriban o actualicen su Registro Único de Contribuyentes (RUC) podrán verificar si son considerados sujetos obligados a reportar ante la UAFE.

En el caso de ser sujetos obligados, deberán obtener su código de registro ante la UAFE en un plazo máximo de 30 días hábiles. El incumplimiento de esta obligación provocará la suspensión del RUC.

Esta medida aplicará para aquellos sujetos obligados financieros y no financieros que forman parte de los sectores:

  • Sistema Nacional Financiero; Bolsa de Valores; Casas de Valores;
  • Negociadores de Joyas, Metales y Piedras Preciosas; Negocios Fiduciarios; Notarías; Seguros;
  • Transporte de Dinero, Especies Monetarias y de Valores;
  • Organizaciones Políticas (a nivel nacional), entre otros.

    • Por otro lado, los siguientes sujetos obligados de los siguientes sectores aún no han sido notificados al SRI:

  • Comercializadoras de Vehículos; Inmobiliarias y Constructoras;
  • Administradoras de Fondos; Empresas de Transferencia de Fondos y Correos Paralelos;
  • Blindaje de Vehículos; Factoring; Clubes de Futbol; entre otros

    • Sin embargo, la entidad señaló que no se encuentran exentos del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según establece la Ley.

    El SRI y la UAFE hicieron un llamado a la corresponsabilidad: cumplir con el registro no solo evita contratiempos legales y tributarios, sino que constituye un aporte directo a la transparencia y a la defensa de la integridad nacional.

