Economía
12 sep 2025 , 10:50

El riesgo país ecuatoriano alcanza su mejor calificación desde 2019, con 684 puntos

La prima de riesgo, o riesgo país, mide la probabilidad de que una nación deje de pagar sus obligaciones internacionales. Mientras más elevado sea el número, mayor es la posibilidad de incumplimiento.

   
    El presidente Daniel Noboa recibió la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.( Presidencia )
El riesgo país ecuatoriano cerró el 11 de septiembre de 2025 con 684 puntos; la mejor calificación en el gobierno de Daniel Noboa, y la más baja registrada desde abril de 2019, cuando llegó a 512 puntos.

La prima de riesgo, o riesgo país, mide la probabilidad de que una nación deje de pagar sus obligaciones internacionales. Mientras más elevado sea el número, mayor es la posibilidad de incumplimiento.

Según especialistas, la percepción favorable de los mercados responde tanto a los acercamientos internacionales como a los esfuerzos internos para ordenar las finanzas públicas y enfrentar la crisis de seguridad y la ola de violencia que afecta a Ecuador.

Algunas otras cifras importantes son:

  • Noboa gana las elecciones anticipadas (16 de octubre de 2023): 1 774 puntos
  • Noboa asume la Presidencia (noviembre de 2023): 1 925 puntos
  • Noboa declara conflicto armado interno (enero 2024): 2 034 puntos
  • Primera vuelta de las Elecciones Generales (9 de febrero de 2025): 903 puntos

    • En enero de 2025, el Gobierno destacó en un comunicado que la reducción de esta tasa responde a la implementación de un plan económico sólido y las "medidas de política económica responsables".

    La confianza de Estados Unidos es clave

    La cifra, que también refleja la confianza internacional en el país, ha ido a la baja desde la reelección de Noboa en abril, y mejoró considerablemente tras la visita del secretario de Seguridad de Estados Unidos, Marco Rubio.

    El jueves 4 de septiembre, el indicador se situó en 733 puntos, lo que significó una reducción de 16 puntos con respecto al miércoles 3 y se consolidó como el nivel más bajo desde febrero de 2022.

    El funcionario expresó el respaldo de Washington al Gobierno de Daniel Noboa y a los planes de cooperación bilateral. Unas de las acciones en consonancia con ese apoyo es la declaratoria que hizo EE. UU. contra los grupos criminales Los Lobos y Los Choneros, los cuales son calificados desde ahora como organizaciones terroristas.

    Los gremios productivos y exportadores interpretan a este indicador como una señal de confianza internacional que abre nuevas oportunidades para la economía en materia de financiamiento e inversión, aunque a largo plazo, siempre que se acompañe de políticas internas.

