El riesgo país ecuatoriano alcanza su mejor calificación desde 2019, con 684 puntos

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/riesgo-pais-baja-ecuador-AH10063157 target=_blank>riesgo país ecuatoriano</a></b> cerró el 11 de septiembre de 2025 con 684 puntos; la <b>mejor calificación</b> en el gobierno de Daniel Noboa, y la más baja registrada desde abril de 2019, cuando llegó a 512 <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/empresarios-analistas-reaccionan-caida-riesgo-pais-ecuador-HI10094407 target=_blank></a>