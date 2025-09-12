El riesgo país ecuatoriano alcanza su mejor calificación desde 2019, con 684 puntos

El riesgo país ecuatoriano cerró el 11 de septiembre de 2025 con 684 puntos; la mejor calificación en el gobierno de Daniel Noboa, y la más baja registrada desde abril de 2019, cuando llegó a 512 puntos.

La prima de riesgo, o riesgo país, mide la probabilidad de que una nación deje de pagar sus obligaciones internacionales. Mientras más elevado sea el número, mayor es la posibilidad de incumplimiento.

Según especialistas, la percepción favorable de los mercados responde tanto a los acercamientos internacionales como a los esfuerzos internos para ordenar las finanzas públicas y enfrentar la crisis de seguridad y la ola de violencia que afecta a Ecuador.

Algunas otras cifras importantes son: