Las gasolinas Extra y Ecopaís incrementarán su precio en 13 centavos hasta el 11 de octubre

El secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe) informó que las gasolinas Extra y Ecopaís tendrán un incremento de 13 centavos desde el 12 de septiembre hasta el 11 de octubre del 2025.

El nuevo precio que regirá es de USD 2,87 el galón, "lo que marcaría el cuarto aumento consecutivo", indicó Oswaldo Erazo, secretario de la Camddepe.

Desde el 12 de julio y hasta este 11 de septiembre, el precios de esas gasolinas se ubicaba en USD 2,62. Estas son de bajo octanaje y las más usadas por vehículos livianos.

En el caso de la gasolina Súper, de mayor octanaje, hubo una disminución de 10 centavos, pues pasará de USD 3,57 a USD 3,47.

Cabe recordar que el 12 de agosto de 2025, el Gobierno modificó la fórmula para calcular los precios de la Extra y Ecopaís. Se aumentó una variable relacionada con los precios de importación, lo que hace que el valor de la gasolina suba.

