11 ago 2025 , 19:34

El precio del galón de las gasolinas extra y ecopaís se incrementó a USD 2,75

Lo informó hoy, lunes 11 de agosto de 2025, la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe). El mes anterior (julio) quedó en USD 2,629.

   
    Imagen referencial de una máquina despachadora de combustibles. ( Internet )
La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe) informó hoy, lunes 11 de agosto de 2025, que las gasolinas extra y ecopaís tendrán un precio de USD 2,75 por galón, la súper se situó en USD 3,57 por galón.

El pasado 12 de julio, el valor de esos combustibles quedó en USD 2,629. El valor se incrementó USD 0,10 en comparación al valor fijado el 12 de junio, que fue de USD 2,521 por galón.

En cambio, el precio de la gasolina Súper a partir del 12 de julio fue de USD 3,48 por galón. Es decir, también subió su costo en agosto.

En Ecuador, rige un sistema de estabilización de precios. Este controla que los valores no pueden subir más del 5 % y que tampoco pueden bajar del 10 % al mes, en función del precio internacional del petróleo, el West Texas Intermediate (WTI).

