El precio del galón de las gasolinas extra y ecopaís se incrementó a USD 2,75

La <b>Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe)</b> informó hoy, lunes 11 de agosto de 2025, que las <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/extra-y-ecopais target=_blank>gasolinas extra y ecopaís</a></b> tendrán un precio de USD 2,75 por galón, la <b>súper</b> s <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/2024-07-11-transportistas-extorsionados-miguel-bonilla-fenacotip-XB7650819 target=_blank></a></b>