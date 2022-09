Seis cargamentos de crudo Oriente, adjudicados a petrolera chilena ENAP

Entre las ofertas recibidas está la de Petrochina International CO. LTD. con un diferencial de -3,25 dólares por barril, seguida por la de Trafigura PTE. LTD., con un diferencial de -9,45 dólares por barril.

Lea otro tema relacionado:

Petroecuador busca socios estratégicos para explotar Sacha y 22 campos petroleros

Petroecuador recuperó al 100% el bombeo de crudo del SOTE, tras el paro

El volumen total de esta exportación será levantado en seis cargamentos de 360.000 barriles +/- 5% a opción de EP Petroecuador y serán enviados por la terminal marítima Balao en Esmeraldas.