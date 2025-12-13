Economía
El desembolso del seguro del desempleo del IESS se ha duplicado en dos años, llegando a USD 42 millones

Tras la publicación de la Ley de Alivio Financiero, que redujo por unos meses el periodo para acceder al seguro de desempleo, los beneficiarios de esta prestación han incrementado.

   
    Imagen del logo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social em un hospital de Quito.( Redes sociales )
La demanda de cobertura social por el desempleo ha registrado un incremento notable durante 2026 en Ecuador.

Según los últimos registros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el número de beneficiarios que accedieron al seguro de desempleo hasta octubre de 2025 ha superado, con dos meses de antelación, a la totalidad de beneficiarios registrados durante todo el 2024.

Al comparar los datos estadísticos, la tendencia al alza es evidente. Entre enero y octubre de 2025, un total de 32 388 personas accedieron a un pago del seguro de desempleo. Esta cifra es superior al acumulado de los 12 meses de 2024, que cerró con 28 726 beneficiarios.

En octubre de 2024, se registraron aproximadamente 2 200 beneficiarios, pero en octubre de 2025, la cifra ascendió a 3 931 beneficiarios.

En términos económicos, el IESS ha desembolsado más recursos para cubrir esta contingencia. Mientras que en todo el 2024 se pagaron USD 38.9 millones, en los primeros diez meses de 2025 el monto ya asciende a USD 42.3 millones. En el mismo periodo de 2023 se destinaron USD 20 millones para esta prestación económica, por lo que este monto se ha duplicado en dos años.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el desempleo ha bajado en Ecuador, pasando de 298 mil a 276 mil, en los meses de octubre de 2023 y 2025.

El efecto de la Ley de Alivio Financiero

El repunte en las cifras, especialmente visible a inicios de año (enero de 2025 registró el pico más alto con 4 474 beneficiarios), está directamente vinculado a la vigencia de la Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico.

Esta normativa, aprobada en diciembre de 2024 ante la crisis energética, flexibilizó temporalmente los requisitos para acceder a este beneficio. Según el Artículo 3 de dicha ley, los afiliados que fueron desvinculados en los meses críticos de noviembre y diciembre de 2024, así como en enero y febrero de 2025, pudieron acogerse a condiciones especiales:

  • Reducción del tiempo de espera: Se permitió realizar la solicitud a partir del día 10 de estar desempleado, eliminando el periodo de espera regular de 60 días.
  • Agilidad en el trámite: Los pagos se dispusieron para efectuarse automáticamente en un máximo de 30 días hábiles.

    • En qué consiste el seguro del desempleo

    El seguro del desempleo puede otorgarse hasta un plazo máximo de cinco meses a los afiliados del IESS que perdieron su trabajo por causas ajenas a su voluntad.

    Según indica la Ley de Seguridad Social, este beneficio se financia de manera mixta: una parte proviene de los fondos de cesantía (los ahorros acumulados por el propio trabajador) y otra parte es cubierta por el Fondo Solidario del IESS.

    El monto a recibir no es una cifra fija igual para todos, sino que se calcula con base en el promedio de la remuneración de los últimos 12 meses previos al desempleo. El pago sigue una tabla variable decreciente: el afiliado recibe el primer mes un 70 % de ese sueldo promedio, pero va disminuyendo un 5 % mes a mes, hasta llegar al 50 %.

    Es decir, si el sueldo promedio de un afiliado al IESS es de USD 1 000, recibirá el primer mes USD 750, y al quinto mes se le adjudicarán USD 500.

    El trámite para acceder al seguro de desempleo se debe realizar a partir del día 61 de estar cesante y hasta un plazo máximo de 45 días posteriores (es decir, hasta el día 106 desde la salida).

    Asimismo, se debe tener al menos 24 aportaciones acumuladas no simultáneas. De estas, las seis últimas deben ser consecutivas e inmediatamente anteriores a la pérdida del empleo.

