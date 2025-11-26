Salario básico unificado 2026: ¿en cuánto podría fijarse el monto mínimo si no hay consenso en el Consejo Nacional de Trabajo?

El Gobierno y los representantes de los empleadores y trabajadores ya discuten cuánto debe ser el Salario Básico Unificado (SBU) del 2026, mediante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) que tuvo su primera sesión el lunes 24 de noviembre. A pesar de que siempre se busca coincidir en un monto, el Ministerio de Trabajo se ha visto en la obligación, desde 2017, de fijar la remuneración básica, que actualmente es de USD 470, ante la falta de consenso. El ministro Harold Burbano dijo en una entrevista con medios públicos que él "no quisiera que eso pase" de nuevo. Le puede interesar: Ecuador lidera el crecimiento de remesas en América del Sur, con un aumento del 21 % Sin embargo, aseguró que sí habrá un aumento, el cual oscilaría entre USD 10 y USD 20. "Estoy lanzando una cifra que no es la oficial, hay un ambiente de prudencia, porque podría ser mayor, como podría ser menor, dependiendo de las necesidades de cada uno de los sectores", comentó. Su antecesora, Ivonne Núñez, mencionó que el SBU incrementaría en USD 16, lo que implicaría que se establezca en USD 486.

Cómo se ha definido el aumento de salario básico durante el Gobierno de Noboa

En el Código del Trabajo se indica que, ante la ausencia de acuerdos, el Ministerio de Trabajo deberá definir el salario básico unificado con el índice de precios al consumidor proyectado, establecido por la entidad pública autorizada para el efecto. Sin embargo, en la práctica, no se usa ese valor específico. En 2023, la Cartera de Estado consideró la variable de inflación proyectada elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas, para subir el SBU de USD 450 a USD 460. Lea también: Adultos mayores tendrán una segunda audiencia por atrasos en la devolución del IVA Al año siguiente, en el que también se estableció un incremento de USD 10 para llegar a los USD 470, el Ministerio de Trabajo fue ambiguo en señalar cómo llegó a esa cifra después que no se lograran acuerdos. En el acuerdo ministerial apuntaron que tomaron en cuenta "las políticas económicas y sociales del régimen actual, que buscan asegurar una efectiva redistribución de la riqueza".

Los indicadores que serán usados para definir el salario básico

Según explicó Ivonne Núñez cuando aún estaba en funciones, se pueden tomar dos factores para calcular el SBU. Uno de ellos es el crecimiento económico previsto por el Banco Central del Ecuador, que se pronostica que sea de 1,8 % para 2026, mientras que la otra variable es la inflación pronosticada para el siguiente año, que es de 3,2 %, que es mayor al de otras ocasiones por el alza del diésel. De basarse esta decisión con el índice de crecimiento económico, el SBU sería de USD 478. Si se toma en cuenta la inflación, como ocurrió en 2023, sería de USD 485. La siguiente reunión del Consejo Nacional de Salarios y Trabajos (CNTS) será el 8 de diciembre. El ministro del Trabajo prevé que hasta el 20 de ese mes ya se haya definido el monto del sueldo básico para el 2026. Por el momento, solo una parte de los representantes de los trabajadores ha expuesto su propuesta: el Frente Unitario de Trabajadores desea que el SBU llegue a USD 575. Los representantes de los trabajadores mencionaron que analizarán las cifras presentadas el lunes antes de plantear su proposición.