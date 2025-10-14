Economía
14 oct 2025 , 16:20

La Ministra del Trabajo prevé que el aumento del salario básico en 2026 sea de USD 16

Para 2025, el aumento del Salario Básico Unificado fue de USD 10.

   
  • La Ministra del Trabajo prevé que el aumento del salario básico en 2026 sea de USD 16
    Tercera sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS).( Cuenta X Ministerio del Trabajo )
Coralía Pérez
La ministra del Trabajo, Ivone Núñez, presentó el 14 de octubre el cronograma de actividades en la fijación del Salario Básico Unificado (SBU) de 2026. Según las primeras proyecciones, se prevé que el próximo año suba USD 16.

La información se dio a conocer durante la tercera sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), donde también se posesionó a los integrantes representantes del sector empleador y trabajador del CNTS que estarán en funciones por dos años; es decir, hasta 2027.

“En 2025, el incremento fue de USD 10 respecto al año anterior; para este año la proyección de crecimiento económico es favorable, se prevé un incremento estimado de USD 16”, señaló la Ministra del Trabajo, Ivonne Núñez.

Para la nueva fijación salarial, el Ministerio informó que se recopilarán datos sobre la inflación proyectada de los años 2025-2026, por parte del Ministerio de Economía. También, sobre el crecimiento económico, por parte del Banco Central del Ecuador; la proyección de indicadores de empleo 2026 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y los datos correspondientes a los afiliados que cobran el SBU del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Según la normativa, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y representantes de los empleadores deben mantener dos reuniones para definir el monto. Si no existe acuerdo entre las partes, como ocurrió en 2023, al Ministerio de Trabajo le corresponderá definir el salario básico unificado para 2026, mediante una fórmula establecida en la ley.

Definición del Salario Básico para 2025

En 2024, la ministra Núñez recordó que por la normativa laboral, la remuneración debe incrementar obligatoriamente.

Según explicó en noviembre de 2024, se deben tomar en cuenta dos factores para realizar el cálculo del monto del salario básico. Uno de ellos es el crecimiento económico previsto por el Banco Central del Ecuador, que señaló ante los sindicatos laborales y gremios industriales que prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) incremente hasta un 0,9 % a fines del 2024, y que en 2025 esta cifra sea del 1,5 %.

La otra variable es la inflación pronosticada para el siguiente año. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció durante la reunión que tomaron en cuenta los efectos del cambio del IVA, que subió al 15 % desde abril, y la eliminación de los subsidios a combustibles, vigente desde junio.

Con ello, señalaron que la proyección de inflación anual promedio para 2025 se prevé en 1,93 %. Este último argumento fue el usado para el incremento del salario básico en USD 10, para llegar a USD 460 este año.

"Para la fijación del salario básico unificado del trabajador en general, que regirá para el año 2024, se ha considerado la variable de inflación proyectada elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas", se lee en el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-175, donde se confirmó esa decisión. En ese caso, el MEF definió que habría una inflación del 2,07 % para el 2024, lo cual significaba un incremento de USD 9,32.

