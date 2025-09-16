Economía
16 sep 2025 , 14:59

El Banco Central eleva su proyección de crecimiento para Ecuador de 2,8 % a 3,8 %

El BCE difundió estas nuevas proyecciones después de que el Gobierno de Daniel Noboa haya despedido a 5 000 trabajadores y eliminado el subsidio del diésel.

   
    Imagen referencial. De acuerdo al BCE, la demanda interna será el principal impulsor del crecimiento proyectado para 2025-2029. ( Foto de Igal Ness en Unsplash )
El Banco Central (BCE) elevó su proyección de crecimiento de la economía ecuatoriana para 2025 de 2,8 % a 3,8 %, mientras que mantuvo la tasa de 1,8 % para 2026, según las últimas previsiones publicadas por la entidad monetaria.

El nuevo crecimiento proyectado de 3,8 % haría repuntar el producto interno bruto (PIB) de Ecuador tras haber sufrido en 2024 una contracción del 2,8 %, debido principalmente a la fuerte crisis energética vivida a finales de ese año, con cortes del suministro eléctrico de hasta 14 horas al día durante más de dos meses, por una gran sequía en sus principales centrales hidroeléctricas.

El BCE difundió estas nuevas proyecciones después de que el Gobierno de Daniel Noboa haya tomado importantes medidas de recorte del gasto público, como la reducción del tamaño del Gobierno, con el despido de 5 000 funcionarios y, desde el viernes pasado, la eliminación del subsidio al diésel.

Con ello la Administración de Noboa busca cerrar la brecha del déficit estatal, que alcanzó los casi USD 5 000 millones en 2023 equivalentes a casi el 5 % del PIB, y cumplir con las metas marcadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que mantiene un programado crediticio de USD 5 000 millones durante cuatro años (2024-2028).

De acuerdo al BCE, la demanda interna será el principal impulsor del crecimiento proyectado para 2025-2029, por lo que el desempeño positivo del consumo de los hogares y del Gobierno y la inversión serán fundamentales para sostener la trayectoria proyectada del PIB. Sin embargo, la demanda externa también jugará un rol importante, especialmente en 2025.

Mientras, el PIB per cápita puede experimentar un crecimiento en Ecuador en 2025 del 3 %, de acuerdo a los cálculos del mismo BCE y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Para el periodo 2026-2029, el crecimiento promedio de este indicador previsto por el Banco Central será de 1,2 %.

