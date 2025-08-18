El Banco Central del Ecuador reportó que la economía nacional creció un 3,9 %

<b>Guillermo Avellán</b>, gerente general del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/banco-central target=_blank>Banco Central del Ecuador</a></b> (BCE), informó que la economía nacional reportó un crecimiento acumulado de 3,9 % a junio de 2025, y un crecimiento interanual de 2,8 %<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-extincion-dominio-banco-central-YL9841818 target=_blank></a></b>