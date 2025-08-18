El Banco Central del Ecuador reportó que la economía nacional creció un 3,9 %

Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), informó que la economía nacional reportó un crecimiento acumulado de 3,9 % a junio de 2025, y un crecimiento interanual de 2,8 % en junio del presente año como cifras preliminares.

En ese contexto, el funcionario acotó que las exportaciones no petroleras alcanzaron USD 14 491 millones durante el primer semestre de 2025, lo cual es un récord. Hay un crecimiento de 21 % en relación al mismo periodo del año pasado, y un aumento cercano a USD 6 200 millones en términos nominales comparado al primer semestre de 2021.

Las importaciones tuvieron un incremento de 11 %. La razón: mayores importaciones de materia prima, bienes de capital y consumo, lo cual es consistente con la recuperación económica registrada en 2025. La balanza comercial alcanzó un nuevo récord, en el primer semestre de 2025, al registrar un superávit de USD 4 166 millones comparado con el mismo periodo del año anterior.

La economía nacional aún enfrenta desafíos en materia fiscal y reformas pendientes -expresó el funcionario- que permitan impulsar el potencial de crecimiento de nuestro país.

Le puede interesar: Noboa propondrá que fondos en extinción de dominio se transfieran al Banco Central