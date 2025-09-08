Economía
El riesgo de apagones en Ecuador ha reducido por las condiciones climáticas, señalan expertos

El Gobierno sostiene que entre el 2024 y lo que va del 2025 ha incorporado 1 502 megavatios, pero no es suficiente porque aún hay obras sin concretar.

   
Aunque ya empezó la temporada de estiaje, esta vez el riesgo de apagones no es el mismo del año pasado cuando el país soportó hasta 14 horas sin luz durante tres meses.

Tres expertos en energía que participaron en el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa, coinciden en que este panorama positivo ocurre únicamente porque las condiciones climáticas por ahora lo permiten.

"Gracias a que los caudales en mayo, junio, julio y agosto han sido excepcionalmente buenos, la probabilidad de racionamientos en los siguiente meses es baja, no es cero, pero es muy baja." dijo Gabriel Salazar, investigador de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).

El Gobierno sostiene que entre el 2024 y lo que va del 2025 ha incorporado 1 502 megavatios porque recuperaron generación y por el alquiler de tres barcazas termoeléctricas, pero no es suficiente porque aún hay obras sin concretar.

"La totalidad del suministro de energía que se necesita es de 5 mil megavatios y lo que se había contemplado con las Progen y ATM era más de 900 megavatios" dijo Paulina Pazmiño, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha.

Darío Dávalos, analista energético, mencionó que la cuestión es que los procesos administrativos no se están dando en los tiempos de contratación. "El último ejemplo es lo que se declaró desierto la contratación para 260 megavatios", sostuvo.

Esos son los indicadores para sostener que la crisis energética se mantiene pues cerca del 90% de energía aún depende del agua.

"¿Cuánto nos ha costado que el embalse de Mazar esté lleno? Nos ha costado que los meses anteriores utilicemos mucho combustible fósil y comprar energía a colombia con precios altos", agregó Salazar.

Los analistas coinciden en que el gobierno aún tiene pendiente incorporar nueva generación eléctrica renovable como proyectos eólicos, solares o nucleares, que por ahora se contemplan para el largo plazo.

