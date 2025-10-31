Economía
Ecuador se consolida como líder en exportaciones de productos orgánicos a la Unión Europea

En los últimos siete años, la superficie destinada a la producción orgánica ha crecido notablemente: son casi 80 000 hectáreas.

   
Ecuador se consolida como líder en exportaciones de productos orgánicos a la Unión Europea. Mantener ese liderazgo no es tarea sencilla.

Detrás del éxito del país hay una extensa cadena de controles, certificaciones y auditorías que garantizan un sistema agrícola enfocado en el cuidado del suelo y la sostenibilidad ambiental. Para que un producto sea considerado orgánico no basta con sembrar sin químicos: se requiere cumplir con normas internacionales que regulan cada etapa de la producción.

"La protección del suelo como un recurso vivo y el cuidado de los recursos ambientales son fundamentales. Hay operaciones que no están permitidas, como la quema de cultivos, porque altera la físicoquímica del suelo", explica Verónica Santillán, directora de Orgánicos de Agrocalidad, la autoridad nacional que supervisa la certificación de producción orgánica junto con cinco agencias privadas.

Según la entidad, 8 750 productores en todo el país participan en esta cadena, desde la siembra hasta la comercialización, para garantizar la integridad del producto en todos los eslabones.

En los últimos siete años, la superficie destinada a la producción orgánica ha crecido notablemente. En 2018, Ecuador contaba con 45 000 hectáreas certificadas; hoy la cifra alcanza casi 80 000 hectáreas. Las provincias con mayor concentración de cultivos orgánicos son El Oro, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Napo.

Ese crecimiento también se refleja en la diversificación de productos. Hace una década, Ecuador exportaba apenas cuatro artículos orgánicos; actualmente, más de dos mil productos llegan a los mercados internacionales. Entre ellos figuran cultivos agrícolas como banano, cacao, café y brócoli, además de productos procesados como chocolates, snacks e infusiones.

En el noroccidente de Pichincha, por ejemplo, 52 productores de caña elaboran panela orgánica bajo certificaciones internacionales. El proceso prescinde de agroquímicos y utiliza clarificantes naturales.

"En lugar de fertilizantes usamos los propios desechos del trapiche, como el bagazo, que devuelven nutrientes al suelo", comenta Fabián Guerrón, gerente de la empresa Productos San José, que exporta su panela a España, Francia, República Checa y Estados Unidos, además de surtir a chocolateras ecuatorianas que producen bajo estándares orgánicos.

A diferencia de los cultivos convencionales, los orgánicos son más costosos de producir debido al proceso de certificación y a los métodos manuales que preservan el suelo sin usar químicos.

Ese esfuerzo eleva el precio final, aunque en Europa y Estados Unidos —los principales destinos— los consumidores están dispuestos a pagarlo por conciencia ambiental y consumo responsable.

