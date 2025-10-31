Ecuador se consolida como líder en exportaciones de productos orgánicos a la Unión Europea

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/halloween-ecuador-disfraces-panaderias-GE10366145 target=_blank>Ecuador</a></b> se consolida como líder en exportaciones de productos orgánicos a la <b>Unión Europea. </b>Mantener ese liderazgo no es tarea sencilla. Detrás del éxito del país hay una extensa cadena de <b>controles,</b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/trafico-aereo-ecuador-estados-unidos-recuperacion-LG10348021 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/telefonica-transmite-filial-ecuador-millicom-ME10360396 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b>