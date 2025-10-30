Telefónica traspasó su filial en Ecuador a Tigo por 329 millones de euros

La multinacional Telefónica transmitió este jueves, 30 de octubre, la totalidad de sus acciones en Otecel S.A. (Telefónica Ecuador) al grupo luxemburgués Millicom/Tigo, por 329 millones de euros (USD 380 millones), según ha comunicado en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.

El acuerdo para la venta fue alcanzado y hecho público el pasado 13 de junio, y ahora Telefónica ha comunicado que, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias correspondientes y cumplidas las condiciones establecidas, "Telefónica Hispanoamérica, S.A., filial íntegramente participada por Telefónica, ha transmitido en el día de hoy el 100% del capital social de Otecel S.A. (Telefónica Ecuador) a Millicom Spain, S.L.".

El cierre de la operación, según Telefónica, implica una reducción de la deuda financiera neta del Grupo Telefónica de aproximadamente 273 millones de euros.

El grupo español ha recordado en su comunicación a la CNMV que esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de reducir la exposición a Hispanoamérica.

