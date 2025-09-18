Economía
Superintendencia autoriza que Tigo compre Movistar y Tuenti, las marcas de Telefónica en Ecuador

La Superintendencia de Competencia Económica resolvió que la compra de Movistar y Tuenti por parte de Tigo no altera la concentración de las telecomunicaciones en Ecuador.

   
La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) autorizó que la empresa de telecomunicaciones Millicom Spain, mejor conocida como Tigo, compre las operaciones de Otecel S.A y sus marcas comerciales Movistar y Tuenti en Ecuador.

En un comunicado, se indicó que Millicom Spain desarrolla actividades de en diversos países y que, hasta la fecha, no mantenía presencia en Ecuador y que Otecel S.A., perteneciente al grupo Telefónica, es un operador que presta servicios de telecomunicaciones a escala nacional.

Le puede interesar: Los 5,2 millones de usuarios de Movistar y Tuenti no serán afectados tras la venta de Telefónica

El 15 de agosto de 2025, la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la SCE resolvió autorizar la operación de concentración económica notificada por Millicom Spain, S.L., al considerar que la transacción no altera la estructura ni la concentración de los mercados.

Asimismo, se reseñó que esta venta no genera una disminución sensible, distorsión u obstaculización de la competencia en los servicios móviles y de acceso a internet en el país.

Lea también: Evaluación al sector público: Cómo se aplicará la prueba piloto en Ecuador

Con la decisión adoptada por la SCE, la transacción queda formalmente autorizada en el ámbito de competencia económica, asegurando que el proceso se lleve a cabo bajo los principios detransparencia y respeto a las normas de libre competencia.

Las condiciones para los clientes no cambian porque tienen contratos con Otecel que es la operadora telefónica. El traspaso, valorado en USD 380 millones, está sujeto a la firma de la nueva concesión con el Estado ecuatoriano por los próximos 15 años, que está pendiente desde 2022.

Telefónica, quien controla el 28% del mercado de telefonía celular en Ecuador, buscó esta venta porque se encuentra en un proceso de desinversión en América Latina. En Colombia, también vendió Movistar a Tigo.

