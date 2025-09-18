Superintendencia autoriza que Tigo compre Movistar y Tuenti, las marcas de Telefónica en Ecuador

La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) autorizó que la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/telefonica-movistar-venta-ecuador-HA9507081 target=_blank>empresa de telecomunicaciones </a></b>Millicom Spain, mejor conocida como Tigo,<b> compre las operaciones de Otecel S.A y sus marcas comerciales</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/5-2-millones-usuarios-movistar-tuenti-no-seran-afectados-tras-venta-telefonica-BB9517715 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/evaluacion-al-sector-publico-como-se-aplicara-la-prueba-piloto-en-ecuador-OD10133296 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b>