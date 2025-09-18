Economía
18 sep 2025 , 13:02

El presidente Daniel Noboa ha creado en su gobierno siete nuevos bonos para diferentes sectores

En ellos se destina más de USD 400 millones anuales. En total, el estado hoy otorga 14 compensaciones con diferentes fines.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Puente
Canal WhatsApp
Newsletter

El bono de desarrollo humano es el más antiguo dentro de las asistencias sociales que se pagan actualmente. Ha sobrevivido a ocho gobiernos, que, desde 1998, han aumentado el número de beneficiarios y el dinero para cada uno de ellos.

Este gobierno no es la excepción. A propósito de la eliminación del subsidio al diésel, el régimen anunció que sumará 55 000 beneficiarios. A los cerca de 900 000 ecuatorianos que ya reciben este bono por condición de pobreza.

Daniel Noboa, como presidente, heredó el pago de este y otros seis bonos permanentes; es decir, que se pagan cada mes por causas sociales específicas como la atención a adultos mayores, personas con discapacidad, combate a la desnutrición crónica infantil, vivienda entre otros.

Lea: El MIES asegura que 220 000 personas salieron de la pobreza en Ecuador

Pero además ha creado otras siete bonificaciones temporales. Es decir, que se pagaran por una sola ocasión o en un periodo breve de tiempo. Esto subió el gasto público.

Entre los bonos permanentes que suman, USD 1 442 millones y los temporales de USD 403 millones, el país destina USD 1 845 millones para cubrir estos beneficios.

Quote

“Esta suerte de bono manía lo que ha hecho es a sonar más inflexible el gasto público, gasto corriente y finalmente el gasto no puede sostenerse, no puede financiarse”.

Los bonos creados por este gobierno son jóvenes en acción, ecuatorianos en acción, legado de honor, migrantes retornados, reactívate incentívate emprendedor, Catta, y el más reciente, Raíces, en el que dice que invertirá parte del dinero que se destinaba del subsidio al diesel a campesinos y trabajadores del mar.

Coincide que seis de estos bonos temporales fueron creados en época electoral. Por ejemplo, jóvenes en acción, que se lanzó a puertas de la campaña presidencial de enero y se extendió durante la segunda vuelta.

En esa misma época se pagó el bono legado de honor que consistía en USD 507 para policías y militares como reconocimiento a su trabajo.

Le puede interesar: El Gobierno financiará el 28 % del gasto público con deuda

En agosto, el gobierno dijo que reactivará el bono jóvenes en acción para pagar USD 1 200a 80 000 desempleados que entrará como pasantes en la función pública. Ocurrirá en noviembre de este año, precisamente, cuando está prevista la próxima consulta popular.

Temas
Economía
bonos
bonos sociales
Jóvenes en acción
Daniel Noboa
Ecuador
Noticias
Recomendadas