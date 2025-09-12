El incremento del valor de las gasolinas Extra y Ecopaís rige desde este 12 de septiembre

Los precios de las <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/gasolina-extra target=_blank>gasolinas Extra y Ecopaís</a></b> se incrementan cada mes en Ecuador. En la última actualización, correspondiente al 11 de septiembe de 2025, el valor subió USD 0,13 y se ubica en <b>USD 2,87</b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-modifico-formula-calcular-precio-gasolinas-extra-ecopais-XN9924716 target=_blank></a></b>