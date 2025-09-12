El incremento del valor de las gasolinas Extra y Ecopaís rige desde este 12 de septiembre

Los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís se incrementan cada mes en Ecuador. En la última actualización, correspondiente al 11 de septiembe de 2025, el valor subió USD 0,13 y se ubica en USD 2,87 por galón, lo cual "marcaría el cuarto aumento consecutivo", indicó ayer Oswaldo Erazo, secretario de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe).

Eso implica que desde hoy, martes 12 de septiembre de 2025, rige el nuevo precio en las 1 244 estaciones de combustibles que funcionan a escala nacional. El nuevo precio se actualizó con la modificación de la fórmula con la que se calcula el precio de la Extra y Ecopaís. Esto tras la vigencia del Decreto Ejecutivo número 83, firmado por el presidente Daniel Noboa Azín el lunes 12 de agosto de 2025.

¿Cómo se aplica? El cambio aumenta una variable, relacionada a los precios de importación, a los costos finales del combustible, según explicó la Camddepe, el pasado 12 de agosto. "El precio de paridad de importación al tener una variable adicional va a subir y obviamente se va a ver reflejado en el precio de venta al público", manifestó Ivo Rosero, presidente de esa entidad, hace un mes.

Le puede interesar: El Gobierno modificó fórmula para calcular el precio de las gasolinas