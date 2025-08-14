Los distribuidores de combustibles piden una reunión con el presidente Daniel Noboa

Los dirigentes de la <b>Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe) </b>solicitaron una reunión con el presidente de la República, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>Daniel Noboa</a></b>, y las ministras de Energía y<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/extra-y-ecopais target=_blank></a></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-modifico-formula-calcular-precio-gasolinas-extra-ecopais-XN9924716 target=_blank></a></b>