"No hay semana que no haya un acto de corrupción en Petroecuador", según Ministro de Energía

El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, dijo que en Petroecuador prolifera la corrupción, en entrevista para Contacto Directo, este 8 de diciembre.

"Desde el tiempo de (Rafael) Correa no hay semana que no haya un acto de corrupción", aseguró al explicar por qué empresas internacionales no mostraron interés en participar en la auditoría a la empresa estatal.

Dijo que tiene mala reputación a nivel goblar y que incluso el departamento de justicia americano cataloga a Petroecuador como una empresa corrupta.

Al ser consultado si, luego de cinco semanas en el cargo, puede garantizar que en la petrolera no haya corrupción, el ministro Santos dijo que no, y aclaró que no es el gerente de Petroecuador; quien ocupa ese cargo es Hugo Aguiar, desde el pasado 18 de agosto, de quien opina que es una persona "honorable" pero que no es fácil desarraigar un problema con "semejante historial y con 10 mil empleados".

Para atender la necesidad de que haya una auditoría en la estatal, Santos aseguró que buscarán el respaldo en compañías locales o en otras internacionales.