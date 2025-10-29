Economía
29 oct 2025 , 12:11

Eliminación del subsidio al diésel: el Gobierno pagó los primeros USD 2,6 millones a transportistas comerciales

Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) confirmó el primer desembolso de incentivos económicos para transportistas comerciales.

   
    Foto referencial a transportistas comerciales en Ecuador. ( MIT )
Fuente:
propia
Redacción
El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), confirmó el primer desembolso de incentivos económicos destinados a transportistas comerciales, como parte del plan de compensación implementado tras la eliminación del subsidio al diésel.

Según el comunicado oficial, se transfirieron más de USD 2,6 millones a 10 025 beneficiarios, entre ellos conductores de transporte de carga pesada, liviana, mixta, escolar e institucional, que forman parte del registro nacional habilitado por la cartera de Estado. Los pagos se efectuaron mediante transferencias bancarias directas y atención en ventanilla en el Banco del Pacífico y Banecuador, con el objetivo de garantizar un proceso ágil y transparente.

El MIT indicó que el registro de propietarios de vehículos continúa abierto en su portal oficial, con lo que se prevé que el número de beneficiarios aumente progresivamente hasta superar los 53 000 transportistas en todo el territorio nacional. De acuerdo con la institución, este incentivo busca compensar el incremento en los costos operativos del sector derivado de la reciente política de liberalización del precio del diésel.

La eliminación del subsidio al diésel fue una de las medidas más significativas adoptadas por el Ejecutivo en el marco de su política de reordenamiento fiscal y optimización del gasto público. Desde su aplicación, el precio del galón de diésel aumentó de USD 1,80 a USD 2,80, con el propósito de reducir el impacto del subsidio en el presupuesto estatal, que representaba anualmente cientos de millones de dólares en gastos.

MIT implementó un sistema de incentivos económicos destinado a mitigar el impacto económico en los conductores formales y fomentar la regularización del parque automotor. Los pagos se calculan en función del tipo de vehículo y del consumo promedio de combustible, priorizando a quienes dependen directamente del transporte como fuente de ingreso.

