Exportación de banano ecuatoriano crece pese a los aranceles de EE. UU. y rebate precios bajos en Europa

Hasta julio de este año, las exportaciones de banano ecuatoriano a EE.UU. registraban un valor de USD 377 millones, el 14,6 % más que en el mismo periodo de 2024.

   
    Cultivo de plátano verde en Ecuador.( API )
EFE
Redacción y EFE
Los aranceles del presidente Donald Trump no han impedido que las exportaciones de banano de Ecuador, primer exportador mundial de la fruta, sigan creciendo. Este año incluso se han incrementado los envíos a Estados Unidos, donde la demanda creció pese al alza de precios.

El director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) y coordinador del Clúster Bananero y Platanero de Ecuador, José Antonio Hidalgo, destacó que las exportaciones al mercado estadounidense han aumentado, desde inicios de 2025, el 8,39 % en volumen de carga en comparación al año pasado. Esto, pese a los aranceles del 10 % que la administración Trump impuso desde abril y que pasaron a 15 % en agosto.

"Los supermercados (de EE.UU.) han traspasado este coste al consumidor final y el consumidor final sigue consumiendo mucho más banano que cualquier otra fruta", señaló Hidalgo.

Hasta julio de este año, las exportaciones de banano ecuatoriano a EE.UU. registraban un valor de USD 377 millones, el 14,6 % más que en el mismo periodo de 2024. El mercado estadounidense es el cuarto mercado más importante para el banano del país suramericano, tras la Unión Europea (UE), Rusia y Medio Oriente.

"Nos hemos dado cuenta de que, traspasando esos costos, no tuvimos afectación, tuvimos incremento y ese es el mensaje para Europa", apuntó Hidalgo. Esto desvirtúa la política de precios ultrabajos de los supermercados europeos para este producto.

Europa deberá ajustar a precios justos

El director ejecutivo de AEBE señaló que persisten desafíos en la cadena de valor, como la necesidad de reconocer de manera más justa el valor del banano y el esfuerzo de sus productores, especialmente frente a las estrategias comerciales que priorizan precios muy bajos en el punto de venta.

"Ahora, (con Estados Unidos y sus aranceles), vemos la muestra de que si se incrementa el precio, más bien incrementó el consumo", incidió Hidalgo.

"Tenemos que dejar de ser la fruta más barata de las perchas en Europa, y eso es parte de la responsabilidad que tienen que tener los supermercados hacia el consumidor", añadió el líder del gremio al señalar que el banano "es un producto que se debe vender por las historias justas que están detrás de ese esfuerzo en sostenibilidad, seguridad y calidad".

En ese sentido, la cadena de supermercados alemana Aldi participó en el Banana Time 2025, la convención insignia de la industria bananera de Ecuador y la más grande de América Latina que se celebró en Guayaquil del 14 al 17 de octubre, para explicar la política de compras de este producto con contratos a largo plazo y reflejar así su precio justo al consumidor final.

"Eso ha sido un gran mensaje para la industria global. Aspiramos a que más supermercados tomen ese paso", añadió Hidalgo.

Un horizonte de crecimiento en Asia

Respecto al Asia Pacífico, AEBE ve a Ecuador en condiciones de incrementar sus envíos de "banano de calidad" a China, Corea del Sur y Japón, gracias a sus alrededor de 310 000 hectáreas de plantaciones de bananos y plátanos y a medida que los aranceles en estos países se vayan reduciendo.

Hidalgo indicó que el mejor ejemplo es Corea del Sur, donde el Gobierno redujo temporalmente por un año los aranceles para el banano ecuatoriano del 30 al 0 % y en ese tiempo las exportaciones al mercado surcoreano crecieron un 200 %.

En 2024, las exportaciones ecuatorianas de banano a Corea del Sur cerraron en USD 46 millones, frente a los USD 15 millones de 2023. Hasta julio de 2025, las ventas eran de USD 33 millones, un 23 % más que en el mismo periodo de 2024.

AEBE confía que algo similar ocurrirá con China, donde ya existe desde 2024 un tratado de libre comercio vigente con Ecuador, que establece una disminución de aranceles de un punto porcentual al año hasta llegar al 0 % en 2034.

