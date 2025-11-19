Economía
19 nov 2025 , 19:13

Mercados internacionales reaccionan con cautela tras el resultado electoral en Ecuador

El riesgo país subió a 708 puntos y la deuda cayó, mientras analistas destacan que no existe un riesgo inmediato de inestabilidad política.

   
Los coletazos del resultado electoral también se sienten fuera del país. La reacción de los mercados internacionales ha sido negativa pero moderada.

El riesgo país, que había alcanzado su nivel más bajo en años, el 13 de noviembre con 640 puntos, repuntó el día de la consulta a 652 y ayer se ubicó en 708 puntos, según datos oficiales. El valor de la deuda ecuatoriana también cayó en dos puntos porcentuales.

Este efecto controlado se justifica, a criterio de Alejandro Arreaza, economista para América Latina de Barclays Capital, en que la derrota no implica un riesgo de inestabilidad política.

Quote

"En este caso lo que tenemos presidente que, aún a pesar de esta derrota, mantiene un control sobre la Ssamblea Nacional que hace muy poco probable que se repite una situación como la que se vio en el 2023", explica Alejandro Arreaza, Barclays Capital

Una cosa más, para los mercados internacionales que se le haya dicho que no a una Asamblea Constituyente no es una mala noticia.

Quote

"Entrar en el proceso de la Constituyente implicaba unos riesgos a mediano plazo en el sentido de que el país iba a tener que entrar en un proceso electoral largo que podía durar entre 12 y 18 meses que no necesariamente desde la óptica del mercado era positivo", añade Alejandro Arreaza, Barclays Capital

A corto plazo Ecuador tiene un colchón en su cuenta corriente que registra superávits y en las reservas internacionales que alcanzan niveles históricos.

La situación fiscal es la que provoca que el país esté en observación. Los inversionistas esperan señales claras sobre cómo el país recalibrará su estrategia para avanzar en las reformas económicas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional.

No será un camino sencillo, según Fitch Ratings, que considera que el margen político del presidente Noboa se redujo después del domingo. La calificadora no garantiza que Ecuador pueda cubrir sus necesidades de financiamiento en los próximos años.

La atención ahora se centra en la capacidad de la administración para sostener la gobernabilidad y cumplir con los ajustes estructurales que permitan mejorar la confianza en los mercados internacionales que observan con atención los movimientos que el revés electoral motiva en el Gobierno.

