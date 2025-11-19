Mercados internacionales reaccionan con cautela tras el resultado electoral en Ecuador

Los coletazos del <a href=https://www.ecuavisa.com/consulta-popular-2025/resultados-ecuador>resultado electoral</a> también se sienten fuera del país. <b>La reacción de los mercados internacionales ha sido negativa pero moderada</b>. El <a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/riesgo-pais&amp;ved=2ahUKEwiK4pmivv-QAxUJVTABHT5aBA8QFnoECBoQAQ&amp;usg=AOvVaw0tRntx1HEQKuxXpIl0gnXC>riesgo país</a>, que había alcanzado su nivel más<b></b> <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/riesgo-pais-ecuador-cayo-finalizacion-paro-imbabura-OA10323683></a> <b></b>