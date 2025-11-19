Mercados internacionales reaccionan con cautela tras el resultado electoral en Ecuador

Los coletazos del resultado electoral también se sienten fuera del país. La reacción de los mercados internacionales ha sido negativa pero moderada.

El riesgo país, que había alcanzado su nivel más bajo en años, el 13 de noviembre con 640 puntos, repuntó el día de la consulta a 652 y ayer se ubicó en 708 puntos, según datos oficiales. El valor de la deuda ecuatoriana también cayó en dos puntos porcentuales.

Este efecto controlado se justifica, a criterio de Alejandro Arreaza, economista para América Latina de Barclays Capital, en que la derrota no implica un riesgo de inestabilidad política.