La Ley de Transparencia Social plantea que el IESS perdone intereses de deudas de empresas públicas en liquidación

La liquidación de las deudas pendientes con el IESS es una necesidad para el cierre definitivo de las empresas públicas que tienen millonarios pasivos, según la quinta disposición transitoria de la ley.

En la Ley de Transparencia , vigente desde este jueves, el oficialismo incluyó la exoneración de multas , recargos y remisión de intereses de ocho empresas públicas en liquidación, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En la Ley no se especifica el monto de la deuda a la Seguridad Social del total de los pasivos de las empresas en liquidación.

Desde el 28 de agosto, sus representantes tienen 30 días para entregar al IESS la información pertinente y esa entidad tiene otros 30 días, para actualizar los registros de las obligaciones laborales, pagos de aportes, fondos de reserva, de empleados y trabajadores.

LEA: Incapacidad y reposos: cómo registrar certificados en el IESS y tiempos máximos

En ningún caso, los liquidadores de las empresas públicas serán responsables solidarios de las obligaciones, ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

La oposición en la asamblea rechazó la inclusión de esta disposición transitoria en la Ley de Transparencia. Correístas y socialcristianos señalaron que afecta el patrimonio del IESS y rompe el principio de unidad de materia.

Lea también: De manera ajustada, ADN logra aprobación de la Ley de Transparencia Social