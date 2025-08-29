Economía
29 ago 2025 , 18:58

La Ley de Transparencia Social plantea que el IESS perdone intereses de deudas de empresas públicas en liquidación

También propone que firme convenios para la cancelación de la mora patronal.

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Paúl Romero
En la Ley de Transparencia, vigente desde este jueves, el oficialismo incluyó la exoneración de multas, recargos y remisión de intereses de ocho empresas públicas en liquidación, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La liquidación de las deudas pendientes con el IESS es una necesidad para el cierre definitivo de las empresas públicas que tienen millonarios pasivos, según la quinta disposición transitoria de la ley.

Las empresas son:

  • Tame: USD 321,2 millones
  • Medios Públicos: USD 27,7 millones
  • Unidad de Almacenamiento: USD 22 millones
  • Siembra Ep: USD 18,3 millones
  • Correos del Ecuador: USD 12 millones
  • Ferrocarriles del Ecuador: USD 4,3 millones
  • Ecuador Estratégico: USD 3,9 millones
  • Centros de Alto Rendimiento: USD 90 mil

    • Plazos y condiciones

    En la Ley no se especifica el monto de la deuda a la Seguridad Social del total de los pasivos de las empresas en liquidación.

    Desde el 28 de agosto, sus representantes tienen 30 días para entregar al IESS la información pertinente y esa entidad tiene otros 30 días, para actualizar los registros de las obligaciones laborales, pagos de aportes, fondos de reserva, de empleados y trabajadores.

    En ningún caso, los liquidadores de las empresas públicas serán responsables solidarios de las obligaciones, ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

    La oposición en la asamblea rechazó la inclusión de esta disposición transitoria en la Ley de Transparencia. Correístas y socialcristianos señalaron que afecta el patrimonio del IESS y rompe el principio de unidad de materia.

