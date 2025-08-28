Economía
Las importaciones con el 4x4 cayeron un 68 % tras el arancel de USD 20 por paquete

El sector courier advierte pérdidas millonarias y reducción de empleos, mientras el Gobierno defiende la medida como un mecanismo para proteger la industria local y aumentar la recaudación fiscal.

   
Las importaciones bajo el régimen 4x4 atraviesan una de sus peores crisis. Así lo afirma Rodrigo Páez, presidente de la Asociación de Empresas de Mensajería Expresa y Courier.

Él sostiene que las compras bajo esta modalidad —que permite envíos de hasta 4 kilos y USD 400— se desplomaron desde el 16 de junio pasado, cuando el Gobierno fijó un arancel de USD 20 por paquete.

En mayo, en mes antes de la disposición, las importaciones en la categoría 4x4 alcanzaron USD 78 millones. En julio, ya con la tarifa vigente, el valor importado se redujo a USD 25 millones.

Cerca de 100 negocios formales dedicados a estos envíos operan más de 400 puntos de entrega en el país. Sin embargo, en los últimos dos meses su actividad cayó drásticamente y ahora mueven menores volúmenes.

Según datos del Servicio Nacional de Aduana (SENAE), el número de paquetes pasó de 1,2 millones a solo 300 mil en el mismo período.

Mayor recaudación tributaria, pero menos empleos

Para el sector courier, la medida destruye empleos:

Quote

“Hemos desvinculado aproximadamente a 450 trabajadores en todo el país. Si antes comprábamos con 40 o 60 dólares en promedio, una tasa de 20 representa casi el 50%. Entonces, la gente duda mucho en comprar”, aseguró Rodrigo Páez.

Pocos días después del anuncio del arancel, Televistazo constató que plataformas como Temu asumían inicialmente el costo del impuesto en las compras en línea. Sin embargo, actualmente ya cobran los USD 20 dólares, que aparecen en la facturación final como “cargos por importación”.

Para Paéz, el problema no termina ahí. "Lo más peligroso de esto es que las plataformas están advirtiendo que, dado que Ecuador no representa un mercado grande, es probable que se desconecten del país... El problema es que las plataformas deben reprogramar sus sistemas de facturación para incluir los impuestos adicionales como el ICE y el Fodinfa, porque la única excepción libre de tributos es el régimen 2x2”.

El Gobierno justificó el arancel de USD 20 como un mecanismo de protección a la industria local. Hasta el momento, el Estado ha recaudado más de USD 10 millones con la medida y la meta para 2025 es obtener USD 190 millones.

