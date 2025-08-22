Las diferencias entre los sistemas 2x2 y 4x4 para el envío de paquetes y documentos

Desde el 20 de agosto en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-decreto-sistema-4x4-courier-YM9916054 target=_blank>Ecuador</a></b> se estableció el nuevo <b>régimen 2×2</b>, que exonera del pago de tributos a envíos internacionales de hasta <b>dos kilos de peso y USD 2 de valor</b>, siempre que sean gestionados<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-sistema-4x4-nueva-exoneracion-2x2-envios-postales-XX9918066 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><i><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/negocio-del-courier-ofrecido-personas-naturales-HFEC651116 target=_blank></a></b></i> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/couriers-ecuador-envios-4x4-temu-BM9538021 target=_blank></a></b><i><b></b></i><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/couriers-ecuador-envios-4x4-temu-BM9538021 target=_blank></a></b>