22 ago 2025 , 20:47

Las diferencias entre los sistemas 2x2 y 4x4 para el envío de paquetes y documentos

La iniciativa 2x2 comenzó a regir en Ecuador desde el 20 de agosto.

   
Registro
Televistazo y Redacción
Desde el 20 de agosto en Ecuador se estableció el nuevo régimen 2×2, que exonera del pago de tributos a envíos internacionales de hasta dos kilos de peso y USD 2 de valor, siempre que sean gestionados exclusivamente por la empresa pública Servicios Postales del Ecuador. Esta medida aplica únicamente a paquetes de uso personal o familiar.

El beneficio cubre envíos de correspondencia ordinaria, como cartas, postales, títulos universitarios o pequeños objetos de poco valor y volumen, entre ellos llaveros, libros o recuerdos artesanales. En estos casos, siempre que no se superen los límites de peso y costo, el usuario no deberá cancelar aranceles adicionales.

Lea también: Ecuador mantiene el sistema 4x4 y activa nueva exoneración 2x2 para envíos postales

En un comunicado, Servicios Postales del Ecuador advirtió que los paquetes que superen los parámetros del régimen 2×2 deberán ser declarados y cumplir con el pago de los tributos correspondientes. Además, aclaró que esta categoría está destinada únicamente a envíos personales y no puede ser utilizada para fines comerciales.

Las autoridades explicaron que la implementación del 2×2 busca regular el uso indebido del sistema postal y diferenciarlo de las importaciones realizadas a través de plataformas de comercio electrónico. En ese sentido, recordaron que las compras internacionales de mayor valor deben canalizarse por el régimen 4×4, que permite importar paquetes de hasta cuatro kilos y USD 400 mediante couriers u operadores privados.

El sistema 4×4, vigente en Ecuador desde hace varios años, mantiene un arancel fijo de USD 20 desde junio pasado y ofrece al usuario la posibilidad de escoger entre distintas empresas de mensajería. En contraste, el régimen 2×2 solo puede utilizarse mediante la empresa postal estatal.

Revise además: El Gobierno advierte controles más estrictos a couriers para evitar evasión del arancel 4x4

Temas
couriers
paquetes
courier 4x4
