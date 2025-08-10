Noboa decreta nuevas restricciones para la recepción de paquetes desde el extranjero

El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un decreto este sábado 9 de agosto, en el primer día del puente festivo por el Primer Grito de Independencia. Se trata de una nueva disposición que modifica la recepción de paquetes mediante el sistema 4x4.

Ese mecanismo había permitido a los ecuatorianos importar paquetes de hasta cuatro kilos y que no superen los 400 dólares, sin pagar impuestos. Estos son traídos mediante empresas de mensajería y couriers. Sin embargo, desde el 16 de junio cada uno de esos paquetes son gravados con un tasa de 20 dólares.

Casi dos meses después, ese sistema nuevamente sufre una transformación. El jefe de Estado modificó el artículo 20 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio.