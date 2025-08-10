Política
10 ago 2025 , 11:47

Noboa decreta nuevas restricciones para la recepción de paquetes desde el extranjero

El jefe de Estado emitió un decreto este sábado 9 de agosto, regulando importaciones mediante Servicios Postales del Ecuador. Según Senae, el sistema 4x4 no se alterará.

   
    Imagen referencial. Solo en 2024, las compras realizadas por courier bajo el mecanismo 4x4 sumaron aproximadamente 500 millones de dólares. ( Unsplash )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un decreto este sábado 9 de agosto, en el primer día del puente festivo por el Primer Grito de Independencia. Se trata de una nueva disposición que modifica la recepción de paquetes mediante el sistema 4x4.

Ese mecanismo había permitido a los ecuatorianos importar paquetes de hasta cuatro kilos y que no superen los 400 dólares, sin pagar impuestos. Estos son traídos mediante empresas de mensajería y couriers. Sin embargo, desde el 16 de junio cada uno de esos paquetes son gravados con un tasa de 20 dólares.

Casi dos meses después, ese sistema nuevamente sufre una transformación. El jefe de Estado modificó el artículo 20 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio.

El presidente Daniel Noboa reguló el uso del sistema 4x4.
El presidente Daniel Noboa reguló el uso del sistema 4x4. ( Extracto del decreto número 82. )

Noboa dio un plazo de ocho días al Servicio de Aduana del Ecuador (Senae), al Ministerio de Telecomunicaciones y a la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador (SPE), a partir de la publicación en el Registro Oficial, para que la medida entre en vigencia.

Desde Senae explican que la disposición de paquetes de hasta dos kilos y cuyo valor no supere los dos dólares aplicará para envíos mediante Servicios Postales del Ecuador. Aseguran que el sistema 4x4 (con un arancel de 20 dólares por paquete) no se alterará si el trámite se lo realiza mediante una empresa de mensajería autorizada. No obstante, el decreto no precisa esa parte.

Desde la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería Expresa y Courier (Asemec) aseguran que están analizando las resoluciones antes de emitir un pronunciamiento, pero adelantan que más restricciones afectará el comercio.

Según datos de la misma Asemec, hasta junio de 2025 -previo a que rija la tasa de USD 20-, más de un millón de ecuatorianos utilizaban el sistema 4x4 para importar productos personales desde el extranjero sin pagar impuestos. El sistema 4x4, por ejemplo, es usado para comprar productos en Temu, Amazon o Shein.

Solo en 2024, las compras realizadas por courier bajo este mecanismo sumaron aproximadamente 500 millones de dólares.

