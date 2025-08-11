Economía
Ecuador mantiene el sistema 4x4 y activa nueva exoneración 2x2 para envíos postales

El Ministerio de Producción informó que los paquetes de hasta 4 kilos y USD 400 seguirán pagando USD 20, mientras que una nueva categoría eximirá de tributos a envíos de hasta 2 kilos y USD 2 mediante Servicios Postales de Ecuador.

   
    Imagen referencial de entrega de paquetes( Pixabay )
El gobierno anunció este 10 de agosto que el sistema de importación 4x4 (envíos de hasta 4 kg y USD 400 por un arancel de USD 20) se mantendrá vigente, a pesar de ajustes previos. Además, se activó una exoneración 2x2 exclusiva para Correos del Ecuador, ofreciendo envío libre de impuestos para paquetes de hasta 2 kg y hasta USD 2 de valor.

Esta medida, adoptada mediante un decreto ejecutivo firmado por el presidente Daniel Noboa el 9 de agosto durante el feriado por el Grito de Independencia, busca equilibrar el comercio justo y evitar distorsiones en el uso de los mecanismos aduaneros.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), el sistema 4x4 sigue operando sin cambios cuando los envíos son gestionados por empresas courier autorizadas. Sin embargo, el nuevo beneficio 2x2 solo aplica para envíos a través del Servicio Postal del Ecuador (SPE), lo que plantea una oferta más atractiva para personas que utilizan esta vía.

Lea: Noboa decreta nuevas restricciones para la recepción de paquetes desde el extranjero

En palabras oficiales, la intención es “garantizar un comercio justo, prevenir distorsiones detectadas en estos mecanismos y asegurar un tratamiento equitativo para todos los usuarios”.

Según datos del sector courier, más de un millón de ecuatorianos utilizaron el sistema 4x4 hasta junio de 2025, y se estima que este canal representó alrededor de USD 500 millones en compras internacionales durante 2024.

Imagen del comunicado
Imagen del comunicado ( Cuenta de X )
