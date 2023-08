El Hospital Teodoro Maldonado es el que más afiliados deriva: 3 000 pacientes al mes. Le sigue el Hospital de Los Ceibos con 1 200 pacientes y el Hospital Carlos Andrade Marín, con 580 mensuales.

Desde el 2011, un acuerdo ministerial permitió la posibilidad de estos convenios para servicios vitales específicos, por ejemplo con clínicas de diálisis. Sin embargo, según el director del Seguro de Salud del IESS, Francisco Mora, esto se fue tergiversando hasta derivar a los afiliados, incluso en casos de consulta externa.

Le puede interesar: Quito: el Municipio analiza recuperar bienes con el IESS

"Podría ser todo un plan muy bien marcado para generar una baja operatividad hospitalaria y generar que el acto medico se vuela obligatorio. No tengo dispositivos, no puedo operar; como no puedo operar, tengo que derivar. No tengo medicamento, no puedo seguir con un tratamiento permanente, tengo que derivar. No tengo turnos, no tengo camas. Cuando comenzamos habían más de 500 camas bloqueadas en los hospitales grandes del IESS", explica Mora.

Desde la Seguridad Social se fortalecen las unidades médicas para disminuir las derivaciones.