Economía
26 ago 2025 , 17:17

¿Qué fechas son ideales para conseguir vuelos baratos en Ecuador en 2025?

Si planeas viajar por avión desde Ecuador, es fundamental que conozcas las mejores estrategias de compra para ahorrar dinero en los pasajes.

   
    Hombre esperando su vuelo que consiguió a un precio muy económico gracias a que leyó esta nota en Ecuavisa( Foto de JESHOOT.COM [Unsplashed] )
user placeholder

Redacción
Si pensabas que ya es tarde para irte de viaje en este 2025, no podías estar más equivocado. Los próximos meses son fechas ideales para conseguir vuelos a buenos precios. Te contamos algunos tips que debes considerar antes de comprar tus boletos, y por supuesto, qué fechas debes aprovechar.

Diversos estudios, incluyendo análisis de aerolíneas, coinciden en que no es lo mismo comprar un boleto un lunes que un domingo, ni tampoco adquirirlo con un mes de anticipación en lugar de una semana. La clave para conseguir los precios más bajos está en la planificación y en saber cuándo y dónde buscar. Aquí te contamos como conseguir vuelos a precios económicos en lo que resta del año.

Para empezar, el día de la semana tiene una gran influencia en el precio. Generalmente, el martes es el mejor día para comprar pasajes, ya que las aerolíneas tienen un precio medio más bajo. Los fines de semana, por el contrario, son los peores días para realizar la compra, con precios que suben de manera significativa. Esto se debe a que hay muchas más personas conectadas buscando vuelos. Por lo tanto, se recomienda evitar comprar boletos los viernes, sábados y domingos.

La hora de la compra también es un factor importante. A primera hora de la madrugada, alrededor de las 02:00, los precios suelen ser más económicos por la baja afluencia en las páginas web. Por el contrario, se debe evitar hacer la compra al mediodía, ya que los precios suben de manera considerable.

Además de los días y las horas, la anticipación es clave. Se puede ahorrar un porcentaje significativo si se reserva con al menos 15 días de antelación. Los mayores descuentos se obtienen cuando la reserva se hace con dos meses de anticipación, lo que representa hasta un 10% menos en la tarifa.

¿Cuáles son las fechas ideales para comprar tus boletos este 2025?

Te recomendamos aprovechar al máximo las temporadas que están por llegar, pues muchas aerolíneas bajan sus precios u ofrece descuentos considerables.

Travel Sale (del 25 al 27 de agosto), en este evento puedes encontrar promociones especiales para viajes tanto dentro como fuera del país.

Black Friday (28 de noviembre), esta fecha es ideal para encontrar todo tipo de descuentos, y los pasajes de avión no se quedan atrás. Eso si, deberás darte prisa porque los boletos vuelan y tienden a agotarse rápidamente durante este día.

Cyber Monday (1 de diciembre), a pesar de que suele ser más dirigido a productos tecnológicos y digitales, muchas aerolíneas aprovechan esta fecha para hacer múltiples ofertas en sus vuelos.

Estos eventos, en los que participan diversas aerolíneas, son una gran oportunidad para conseguir precios más bajos, ya que muchas empresas de servicios turísticos ofrecen atractivas promociones. No te quedes sin hacer tu viaje soñado este año.

