En este sentido adujo que en la provincia de Orellana, donde se ubica el Parque Nacional Yasuní, ganó el No en la consulta popular, es decir, para que el petróleo sea explotado.

La Corte Constitucional sin embargo no hace estos aclaramientos de oficio.

Y agregó que debería ser la Corte Constitucional quien aclare esta duda. No obstante, curiosamente, Santos Alvite añadió que desde el Gobierno no se enviará esta consulta.

"Por eso la consulta del Yasuní fue nacional. Entonces si la decisión originaria fue nacional la reversión de esa decisión también tiene que ser nacional", indicó Ávila.

En esto coincide el abogado constitucionalista André Benavides, quien dijo que los resultados de la consulta popular son de cumplimiento obligatorio.

Y explicó por qué la "duda" del ministro Santos Alvite no tiene sustento poniendo un ejemplo:

"Porque si no diríamos que en aquellas parroquias de Quito donde ganó el No en la consulta popular del Chocó Andino entonces a ellos sí se les permitiría la explotación minera. La interpretación (del ministro) me parece algo forzada", sentenció Benavides.

Por su parte, Ávila Santamaría lo calificó como una "leguleyada de última".