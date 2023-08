Esa duda, dijo Alvite, se refiere a que quienes tienen la facultad de decidir sobre si se explota o no el Yasuní son los habitantes del lugar de la operación petrolera, en Orellana , donde se impuso el No.

Esto no significa que no acatarán los resultados de la consulta popular reiteró, pero mientras la Corte Constitucional no aclare esa duda la explotación petrolera continuará.

Asimismo, mientras esperan esa respuesta elaborarán los planes de desmantelamiento de la infraestructura que permite la explotación petrolera y ponerlos en marcha.

Eso sí, dijo que ellos no presentarán este pedido de aclaramiento a la Corte Constitucional "porque no son parte de este proceso".

"Sería preferible que alguna autoridad, la Corte o el Tribunal Electoral, nos diga cómo debemos proceder frente a esta decisión de la provincia de Orellana de negarse a cerrar los pozos del ITT", dijo Alvite.

