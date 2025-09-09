La cultura coreana pasó de ser una moda a convertirse en un fenómeno económico en Ecuador

<b>La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-corea-del-sur-acuerdo-economico-IF10040239 target=_blank>cultura coreana</a> ya es parte del consumo en Ecuador. </b>El auge del <b>k-pop</b>, la música pop coreana que mueve millones de seguidores en el mundo, y de<b> los k-dramas</b>, las series de televisión que son<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/acuerdos-comerciales-ecuador-comercio-FF10043053 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/partes-vehiculos-ecuador-corea-sur-aranceles-PE10054092 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/sri-contribuyentes-omision-retenciones-impuestos-EF10045375 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b>