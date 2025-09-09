La cultura coreana pasó de ser una moda a convertirse en un fenómeno económico en Ecuador

La cultura coreana ya es parte del consumo en Ecuador. El auge del k-pop, la música pop coreana que mueve millones de seguidores en el mundo, y de los k-dramas, las series de televisión que son tendencia en plataformas digitales, ha impulsado la demanda de otros productos coreanos.

La reciente firma del acuerdo comercial SECA entre Ecuador y Corea del Sur genera expectativas entre las importadoras y negocios ligados a la cultura coreana, pues actualmente, productos como álbumes de k-pop, artículos de cuidado facial, maquillaje, perfumes, ramen y bebidas pagan entre 20 % y 30 % de aranceles al ingresar al país.

Le puede interesar: Estas partes de vehículos ingresarán a Ecuador desde Corea del Sur sin arancel

Con el tratado, esos impuestos se reducirán de manera progresiva hasta llegar a 0 % en un plazo máximo de 10 años. Importadores destacan el crecimiento de esta tendencia, sobre todo en los álbumes de k-pop.

"No traíamos más de dos a 10 álbumes en dos meses. Hoy en día ya traemos de seis a ocho importaciones anuales, donde en cada importación traemos alrededor de 3 000 álbumes", relató Yaener Pacheco, propietario de Hallyu Store.

Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Ecuador importa cerca de 1 000 productos desde Corea; de ellos, 750 pagan hasta USD 20 millones en aranceles.

En la gastronomía, los negocios también proyectan beneficios. Belén Elizalde es administradora de Korea Chicken, restaurante coreano en Guayaquil, y asegura que aún no han podido ofrecer toda la variedad de platos tradicionales por falta de insumos o por el alto costo de importarlos.

"El problema es que cuando no conseguimos el producto tenemos que buscar cualquier otro parecido y no va a ser lo mismo", contó.

Kotra Ecuador, la oficina comercial de la Embajada de la República de Corea, indica que anualmente en promedio se importan USD 254 mil en preparaciones alimenticias. Los propios consumidores reconocen que el acceso a productos coreanos más baratos podría acelerar esta tendencia.

"Si yo veo que mi artista está comiendo este tipo de ramen, yo también lo quiero probar. Estamos hablando de gente descubriendo un nuevo sector de mercado que la verdad es bueno", dijo Yidda Cabrera, fan de la cultura coreana.

Lea también: SRI: 11 000 contribuyentes omitieron declarar retenciones de Impuesto a la Renta

Representantes del sector estiman que el mercado ha tenido un incremento de entre 50 % y 60 % en la última década. En el país ya existen tiendas especializadas que ofrecen espacios temáticos como una "biblioteca de ramen" en Quito con hasta 30 variedades, que los clientes pueden preparar en menos de 5 minutos.

"Inicialmente, tal vez, estaríamos recibiendo 30 o 40 personas de manera diaria. Hoy tenemos ese mismo valor por hora. De hecho en nuestro local acá en El Recreo teníamos cola de espera de atención a los clientes de 1 hora y media", reseñó Natasha Puente, gerenta administradora de Casa Korea.

Más que una moda, la cultura coreana se consolida como un fenómeno económico en Ecuador, que abrirá nuevas oportunidades de expansión y diversificación con la entrada en vigor del acuerdo SECA, que se espera sea a finales de este año.