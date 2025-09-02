SRI: 11 000 contribuyentes omitieron declarar retenciones de Impuesto a la Renta

El Servicio de Rentas Internas (<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sri target=_blank>SRI</a>) identificó que más de <b>11 000 contribuyentes </b>a escala nacional efectuaron retenciones en la fuente del <b>Impuesto a la Renta</b> a empleados y proveedores sin declarar ni <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/sri-endurece-controles-retraso-devoluciones-impuestos-GD9995448 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/quejas-redes-sociales-retrasos-devolucion-iva-BB9982074 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-podra-acceder-creditos-financieros-tras-eliminacion-panama-ista-paraisos-fiscales-CH9955848 target=_blank></a>