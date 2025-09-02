SRI: 11 000 contribuyentes omitieron declarar retenciones de Impuesto a la Renta

El Servicio de Rentas Internas (SRI) identificó que más de 11 000 contribuyentes a escala nacional efectuaron retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta a empleados y proveedores sin declarar ni pagaron la totalidad de dichas retenciones

Eso generó un perjuicio estimado de USD 7 millones. Dichas acciones pueden configurarse en el delito de defraudación tributaria sancionado con penas de prisión de cinco a siete años.

"La retención en la fuente es un mecanismo de recaudación anticipada de impuestos mediante el cual un contribuyente, calificado por el SRI como agente de retención, tiene la obligación de descontar el impuesto correspondiente al momento de realizar un pago y de transferirlo a la Administración Tributaria. Además, los empleadores están obligados a efectuar la retención en la fuente del Impuesto a la Renta sobre los pagos que realicen a favor de sus trabajadores en relación de dependencia", explica el SRI.

El director del SRI, Damián Larco, dijo que 1 300 empleadores no declararon la totalidad de las retenciones realizadas a sus trabajadores.

También se halló que más de 10 000 contribuyentes que actuaron como Agentes de Retención, emitieron comprobantes electrónicos por alrededor de USD 4 millones en los años 2023 y 2024, sin que dichos valores consten en sus declaraciones de impuestos.

"Estos contribuyentes ya han sido notificados para que, de manera inmediata, subsanen las omisiones mediante la presentación de una declaración sustitutiva. En caso de no corregir las irregularidades, se iniciará el proceso de control correspondiente, que incluye sanciones conforme a la normativa tributaria vigente", enfatizó el SRI.

