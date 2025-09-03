En 56 años, Ecuador ha expandido su comercio a 49 países y más de 2 500 millones de consumidores

Son más de 50 años de historia de comercio internacional y relaciones diplomáticas.

El 2 de septiembre de 2025, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones confirmó la firma de un acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur . Con ese tratado, el país tiene 13 convenios vigentes, que permiten a los productores acceder a más de 2 500 millones de consumidores.

El primer acuerdo comercial de Ecuador fue suscrito en 1969, llamado Cartagena, incluía a la Comunidad Andina (CAN), es decir: Perú, Bolivia, Colombia, Chile (se retiró en 1976) y Venezuela (que salió en 2006). El objetivo fue la integración regional comercial.

Más tarde, en 2004, la CAN se alió al Mercosur, integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Por otro lado, en 2020 se alcanzó un Acuerdo de Integración Comercial con Chile.

Ecuador también tuvo un acercamiento con México en 1987, al firmar un Acuerdo de Alcance Parcial, con el fin de establecer preferencias arancelarias entre ambos países, en una lista limitada de productos. Posteriormente, en 1993, el acuerdo fue revisado. En 2021, durante la administración de Guillermo Lasso, se intentó ampliar las condiciones del tratado, pero se desplomó en el gobierno de Daniel Noboa.

En los 2 000, se concretó un Acuerdo de Complementación Económica con Cuba, cuando se estableció el listado de productos de exoneración arancelaria. Sin embargo, por motivos políticos, el intercambio entre ambos países es mínimo.

Con Guatemala, Nicaragua y El Salvador, países centroamericanos, en 2013 y 2017, respectivamente, también están vigentes acuerdos de Alcance Parcial de Complementación Económica. Mientras que con Costa Rica se alcanzó una negociación, en 2023, que benefició principalmente al atún, sardina y camarón.

Por fuera del continente, en 2017, Ecuador concretó un acuerdo comercial con la Unión Europea para la liberación del 99,7 % de la oferta exportable en productos agrícolas y el 100 % en industriales, fue una adhesión a un acuerdo previo con Colombia y Perú.

En 2009, junto a otros miembros de la CAN, Ecuador consiguió, un tratado con Reino Unido.

También se alcanzó un acuerdo con los miembros del Área de Libre Comercio Europeo, EFTA, que incluye Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, en 2020. Según el gobierno de ese entonces, de Lenín Moreno, el fin era beneficiar a actores de la Economía Popular y Solidaria, por las características del acuerdo.

Finalmente, Asia es uno de los continentes menos explorados para Ecuador.

En 2024 se convirtió en una realidad el acuerdo con China, luego de cinco años de negociación, lo que permitió la importación más barata de teléfonos, automóviles, computadoras, maquinaria, entre otros. Mientras que en la oferta exportable de Ecuador hubo un crecimiento en el cacao, pescado y balsa.

Ahora, Corea del Sur se une a los socios comerciales de Ecuador con un acuerdo que abre la oferta del país a 52 millones de consumidores, con beneficios inmediatos a 87 % de la canasta exportadora.