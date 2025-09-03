Estas partes de vehículos ingresarán a Ecuador desde Corea del Sur sin arancel

El <b>acuerdo de cooperación económica</b> suscrito entre Ecuador y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/corea-del-sur target=_blank>Corea del Sur</a> permitirá que productos de ambos países ingresen sin aranceles. Entre estos se encuentran <b>partes de vehículos</b>, los cuales<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/siete-indicadores-respaldan-las-proyecciones-de-crecimiento-economico-del-gobierno-hasta-2028-OC10038237 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-corea-del-sur-acuerdo-economico-IF10040239 target=_blank></a>