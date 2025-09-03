Economía
03 sep 2025 , 18:00

Estas partes de vehículos ingresarán a Ecuador desde Corea del Sur sin arancel

Las partes de vehículos pasarán a tener cero de arancel de manera inmediata una vez que se ratifique el acuerdo.

   
  • Estas partes de vehículos ingresarán a Ecuador desde Corea del Sur sin arancel
    Imagen referencial para graficar las diferentes partes de un auto.( Canva )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
El acuerdo de cooperación económica suscrito entre Ecuador y Corea del Sur permitirá que productos de ambos países ingresen sin aranceles.

Entre estos se encuentran partes de vehículos, los cuales pasarán a tener cero de arancel cuando se concrete el acuerdo, que requiere la ratificación de los Parlamentos de ambos países.

La exoneración del arancel en este caso es de aplicación inmediata. A diferencia de otros productos, los cuales tomarán incluso 10 años hasta que el arancel sea cero.

Según cifras de Fedexpor, en el primer semestre de 2025, Ecuador importó USD 38 millones en máquinas y aparatos mecánicos; y USD 32 millones en vehículos y partes.

Aquí una lista de partes de vehículos que pasarán de tener el ocho al cero % de arancel:

  • Volantes, columnas y cajas de dirección
  • Airbags
  • Llantas
  • Radios
  • Bujes con freno
  • Ruedas, sus partes y accesorios
  • Cajas de cambio y sus partes
  • Frenos controlados electrónicamente
  • Cinturones de seguridad
  • Potenciadores de frenos
  • Juegos de cables para bujías de encendido y otros juegos de cables del tipo de los utilizados en vehículos automóviles, aviones o barcos
  • Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles
  • Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles
  • Espejos retrovisores para vehículos

