Como un impuesto regresivo calificó Blasco Luna, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, a la propuesta del presidente Daniel Noboa de subir el IVA al 15%. Durante una entrevista para Contacto Directo, aseguró que existen otras alternativas para que los más pobres no se vean afectados.

En primera instancia, dijo que el proyecto de Ley enviado por Noboa no transparenta las cifras. "Han dicho que gastarían USD 1 020 millones, pero el proyecto no tiene esa información, no conocemos la proforma presupuestaria 2024", sostuvo el asambleísta del correísmo.

Recordó que cada año, el presupuesto del Estado asigna recursos para las diversas áreas. Por eso es necesario conocer el monto asignado en 2024 para seguridad y determinar el monto real que requiere el Gobierno para cubrir sus gastos.

Para él, hace falta diálogo desde el Ejecutivo, pues las bancadas desconocían de la existencia de los dos últimos proyectos de Ley.