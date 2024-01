Noboa da un giro en lo político y económico al enfrentar el conflicto armado interno

No obstante, si bien la inseguridad es el mayor problema que enfrenta el país, no es el único. El Estado también tiene una deuda importante con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) , y un déficit fiscal de USD 5,3 millones. Es decir, ni siquiera con el incremento del IVA se lograría cubrir los pendientes.

Explica que ya en el pode r se deben tomar decisiones que normalmente no serían bien vistas en el contexto electoral.

En la Asamblea Nacional no fue bienvenido el proyecto de ley para aumentar el IVA al 15 %. Por el contrario, desde los aliados al gobierno hasta los opositores frontales, han adelantado que no apoyarán la subida de los impuestos.

En el caso de la Revolución Ciudadana (RC), el cuestionamiento al incremento es que sean tres puntos porcentuales y que no sea una medida temporal. Ante eso, el Ministro de Economía explicó que no es posible determinar cuánto tiempo tomará el conflicto y que por eso no se puede establecer un periodo de tiempo.

La asambleísta Pierina Correa también cuestiona que no está claro cuánto dinero se necesita para combatir a las mafias del narcotráfico.

Le puede interesar: ¿Daniel Noboa ya tiene un frente de oposición?

El Partido Social Cristiano (PSC) tiene una ideología en contra de los impuestos. Sin embargo, podrían ceder si se fija un plazo.

En el caso de Construye, llegar a un acuerdo será más difícil todavía. Con esa bancada no hay ninguna alianza legislativa, por el contrario, se han ido cosechando las rivalidades.

La asambleísta Ana Galarza, de Construye, considera que no hay coherencia que se haya perdonado a los "grupos más ricos del país" y que ahora se quiera imponer un incremento del IVA que afecta a la clase media y baja.

El experto Juan Rivadeneira sostiene que la mayoría de productos que son parte de la canasta básica no tienen ese impuesto, entonces la afectación se concentraría a la clase media.

Es responsabilidad de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y del viceministro, Esteban Torres, negociar los votos para la aprobación de la ley, que bajo el panorama actual, no se conseguirá con facilidad.

Revise más: ¿Cuánto le costará al país afrontar un estado de guerra contra el terrorismo?