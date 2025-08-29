Los controles al precio del arroz se intensifican en Guayas y Los Ríos

Un tota de 102 operativos de control a los precios mínimos de sustentación de la saca de arroz en cáscara se han efectuado en Guayas y Los Ríos, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGP). Se trata de las provincias que concentran aproximadamente el 94% de la producción nacional de la gramínea.

Con estos operativos se busca evitar cualquier tipo de especulación de precios.

En la Cartera de Estado se informó que el objetivo es verificar que las 181 piladoras activas que existen en Guayas y las 93 de Los Ríos, adquieran el arroz al precio mínimo de sustentación establecido: USD 36 la saca de 205 libras (92,99 kg) de arroz cáscara grano largo, con longitud mayor de 7mm, con el 20% de humedad y el 5% de impurezas; y en USD 34 la saca de arroz cáscara grano corto con longitud menor de 7mm, con el 20% de humedad y el 5% de impurezas.

“Estamos haciendo controles muy estrictos para que se respete el precio mínimo de sustentación del arroz”, afirmó el ministro del ramo, Danilo Palacios, al indicar que los operativos se los realiza con los directores distritales de la entidad, las gobernaciones, intendencias, Policía Nacional, Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN).

