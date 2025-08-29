Economía
29 ago 2025 , 20:14

Los controles al precio del arroz se intensifican en Guayas y Los Ríos

e trata de las provincias que concentran aproximadamente el 94% de la producción nacional de la gramínea. Con estos operativos se busca evitar la especulación de precios.

   
  • Los controles al precio del arroz se intensifican en Guayas y Los Ríos
    Los controles realizados en una piladora de arroz.( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Un tota de 102 operativos de control a los precios mínimos de sustentación de la saca de arroz en cáscara se han efectuado en Guayas y Los Ríos, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGP). Se trata de las provincias que concentran aproximadamente el 94% de la producción nacional de la gramínea.

Con estos operativos se busca evitar cualquier tipo de especulación de precios.

En la Cartera de Estado se informó que el objetivo es verificar que las 181 piladoras activas que existen en Guayas y las 93 de Los Ríos, adquieran el arroz al precio mínimo de sustentación establecido: USD 36 la saca de 205 libras (92,99 kg) de arroz cáscara grano largo, con longitud mayor de 7mm, con el 20% de humedad y el 5% de impurezas; y en USD 34 la saca de arroz cáscara grano corto con longitud menor de 7mm, con el 20% de humedad y el 5% de impurezas.

“Estamos haciendo controles muy estrictos para que se respete el precio mínimo de sustentación del arroz”, afirmó el ministro del ramo, Danilo Palacios, al indicar que los operativos se los realiza con los directores distritales de la entidad, las gobernaciones, intendencias, Policía Nacional, Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN).

Le puede interesar: El quintal de arroz en el mercado de Montebello, en Guayaquil, se vende desde 50 dólares

Permisos de funcionamiento vigentes

También se busca que las piladoras tengan los permisos de funcionamiento vigentes, la certificación de báscula actualizado por el INEN. Igualmente, que los determinadores de humedad no estén alterados al momento de la compra y venta de este rubro y que el visor de la báscula esté a la vista del productor.

Otro aspecto es comprobar la emisión correcta de facturas de venta, donde deben constar detallados datos de humedad e impureza con la cual fue entregado el producto al centro de acopio, y se evidencia que la tabla del precio mínimo de sustentación emitido por el MAGP esté en un lugar visible a los agricultores.

Desde el 21 de julio hasta este 28 de agosto, en Los Ríos se han efectuado operativos de control en 33 piladoras o establecimientos de compra y venta de arroz en cáscara en Babahoyo, Montalvo, Puebloviejo, Urdaneta y Vinces. De estas, nueve no tenían permisos de funcionamiento, por lo que fueron notificados.

En Guayas, desde enero hasta la fecha se han inspeccionado 69 piladoras en Daule, Santa Lucía, Alfredo Baquerizo Samborondón, Salitre, San Jacinto de Yaguachi, Guayaquil, Palestina y Nobol. De este total, 16 fueron notificadas por no exponer la tabla de precios fijados y una por no presentar el certificado de calibración de balanza.

Le puede interesar: Arroceros piden controlar el sobreprecio de insumos agrícolas

Temas
controles
valores
costos
especulación
precio
evitar
intensifican
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Guayas
Los Ríos
Noticias
Recomendadas