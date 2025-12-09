Economía
Celec y Austral cruzan comunicados por generadores eléctricos que no funcionan y que costaron USD 90 millones

El proyecto termoeléctrico Esmeraldas III terminó en la Fiscalía con una denuncia por delincuencia organizada presentada por Celec contra la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM).

   
Con cruce de comunicados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la contratista Austral Technical Management (ATM) intentan explicarle al país las razones por las que generadores que deberían estar conectados, generando 91 megavatios, no funcionan.

La gravedad del conflicto contractual está a la espera de un pronunciamiento del arbitraje que se sustancia en la Cámara de Comercio de Quito.

Pero paralelamente Celec, al igual que en el caso Progen, ha demandado penalmente a los principales de la contratista Austral por el mismo delito: delincuencia organizada.

Dice el comunicado que lo que se busca es sancionar a los responsables y asegurar el buen uso de los recursos públicos conforme establece el contrato de USD 90 millones, de los cuales los funcionarios de Celec ya pagaron USD 71 millones.

Con corte 21 de noviembre, Celec acusó en un informe técnico a la empresa uruguaya Austral de que avanzó en los trabajos físicos de la termoeléctrica en apenas un 29%. Luego del reportaje difundido ayer ayer por Televistazo, la contratista Austral envió un comunicado. En el título dice que no han abandonado el proyecto Esmeraldas III.

Acompañan una fotografía, que según ellos, demuestra que sus técnicos asisten diariamente a las instalaciones del proyecto y describen estar en la sala de control de la operación de la termoeléctrica Austral acusa con nombres y apellidos al administrador del contrato y al líder del equipo de fiscalización de ser ellos quienes abandonaron el proyecto.

Lo cierto es que los 91 MW que supuestamente deberían estar interconectados al Sistema Nacional de Electricidad no existen.

Estas imágenes fueron captadas por Televisa el viernes 5 de diciembre donde se ve el sitio vacío sin un solo megavatio generado. Solo se ven generadores chatarra que se oxidan con el paso de los días sin que se identifiquen a los responsables de esta situación.

