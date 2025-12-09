Celec y Austral cruzan comunicados por generadores eléctricos que no funcionan y que costaron USD 90 millones

Con cruce de comunicados entre la<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/celec-denuncia-atm-proyecto-termoelectrico-esmeraldas-DH10536137 target=_blank> Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) </a></b>y la contratista Austral Technical Management (ATM) <b>intentan explicarle al país las razones por las que generadores que</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/alza-salario-basico-variaria-usd-11-y-15-ministro-trabajo-harold-burbano-ecuador-IH10537791 target=_blank></a></b> <b></b> <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://youtu.be/I1V4CbBgUEs target=_blank><b></b><i></i></a> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/universidades-alerta-recorte-usd-128-millones-educacion-superior-ecuador-HF10518852 target=_blank></a></b> <i></i>